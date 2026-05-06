Rumor Panas! Mufli Hidayat Diincar Persebaya Surabaya, Bek Muda PSM Makassar Segera Bebas Kontrak

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dirumorkan mengincar bek kanan PSM Makassar, Muhammad Mufli Hidayat, jelang akhir Super League 2025/2026 dengan status kontrak yang habis pada 31 Mei 2026. Ketertarikan ini muncul di tengah kebutuhan Green Force memperkuat lini belakang, sekaligus memanfaatkan peluang transfer bebas pemain muda potensial.

Kabar tersebut mencuat setelah akun @infopsby membagikan informasi yang langsung memicu perhatian Bonek dan Bonita. “Rumor, bek muda psm makassar dikabarkan akan ke persebaya musim depan,” tulisnya.

Isu ini langsung berkembang karena situasinya cukup realistis mengingat kontrak pemain berusia 20 tahun itu memang akan segera berakhir.

Apalagi, performanya bersama PSM Makassar terbilang konsisten dalam dua musim terakhir.

Siapa Muhammad Mufli Hidayat dan Mengapa Dilirik? Muhammad Mufli Hidayat merupakan bek kanan muda kelahiran Bone, 7 Agustus 2005, yang kini menjadi bagian penting di skuad PSM Makassar.

Dalam usia yang masih sangat muda, ia sudah mencatatkan 56 pertandingan dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist.

Kemampuannya bermain stabil di sisi kanan pertahanan membuatnya sering dipercaya tampil bersama Yuran Fernandes.

Hal ini juga yang memperkuat spekulasi ia siap naik level ke klub dengan tekanan lebih besar seperti Persebaya Surabaya.

Selain sebagai bek kanan, Mufli juga memiliki fleksibilitas bermain sebagai sayap kanan hingga penyerang depan. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah penting dalam skema permainan modern yang membutuhkan pemain serba bisa.