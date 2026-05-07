Arek Sidoarjo Merapat? Striker PSM Makassar Ricky Pratama Dirumorkan ke Persebaya Surabaya, Isi Slot Bomber Lokal

Ricky Pratama dirumorkan menjadi target Persebaya Surabaya untuk memperkuat lini depan Green Force musim depan. (Instagram @rickypratama015)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dirumorkan memburu striker lokal anyar untuk Super League 2026/2027 dengan nama Ricky Pratama masuk radar transfer Green Force. Penyerang muda milik PSM Makassar itu disebut menjadi opsi setelah posisi striker lokal kosong usai hengkangnya Rizky Dwi dari skuad Bajul Ijo musim depan.
Rumor tersebut ramai dibicarakan di media sosial setelah akun @infopsby mengunggah kabar kedekatan Ricky Pratama dengan Persebaya Surabaya.
Kabar itu langsung menarik perhatian Bonek karena Ricky merupakan pemain asal Sidoarjo yang dinilai cocok dengan karakter permainan Green Force.
“Rumor!!! Ricky Pratama striker PSM Makassar dikabarkan akan ke Persebaya musim depan, mengingat posisi striker lokal di tim saat ini kosong setelah keluarnya Rizky Dwi. Arek Krian iki rek, jelas Bonek nyell!” tulis @infopsby.
Persebaya Surabaya memang sedang membutuhkan tambahan amunisi di lini depan menjelang musim baru. Green Force minim stok striker lokal murni setelah ditinggal Rizky Dwi pada paruh musim Super League 2025/2026.
Kondisi itu membuat manajemen dan tim pelatih era Bernardo Tavares mulai dikaitkan dengan sejumlah nama potensial dari klub lain.
Ricky Pratama muncul sebagai salah satu pemain yang dianggap punya prospek berkembang karena usianya masih muda dan sudah memiliki pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Ricky Pratama lahir di Sidoarjo pada 6 Mei 2003 dan kini berusia 23 tahun. Penyerang bertinggi 1,78 meter itu berstatus pemain PSM Makassar sejak bergabung pada 1 Juli 2022.
Menariknya, Ricky bukan hanya bisa bermain sebagai penyerang tengah. Pemain berkaki dominan kanan itu juga mampu ditempatkan di sektor sayap kanan maupun kiri sehingga memberi banyak opsi taktik untuk pelatih.
Nilai pasar Ricky Pratama saat ini mencapai Rp 2,61 miliar. Angka tersebut membuatnya menjadi salah satu striker muda lokal yang cukup diperhitungkan di kompetisi domestik.
