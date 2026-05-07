Dikaitkan Sejak 2024! Ini Alasan Persija Jakarta Dikabarkan Nekat Tikung Persebaya Surabaya demi Victor Dethan

Victor Dethan saat membela PSM Makassar dalam laga Super League 2025/2026. (Instagram @victordethan777)
JawaPos.com — Persija Jakarta dikabarkan selangkah lagi mengamankan winger muda PSM Makassar, Victor Dethan, untuk musim depan setelah pemain 21 tahun itu masuk radar transfer sejak 2024. Kabar ini langsung menyita perhatian karena Persija Jakarta disebut sukses menikung Persebaya Surabaya yang lebih dulu dikaitkan dengan wonderkid berdarah Indonesia-Kanada tersebut.
Rumor kepindahan Victor Dethan mencuat setelah akun Instagram sepak bola Indonesia @gosball mengunggah kabar soal kesepakatan sang pemain dengan Persija Jakarta pada Rabu (6/5/2026).
Situasi kontrak Victor Dethan yang habis di akhir musim membuat peluang transfer terbuka sangat lebar.
Mengapa Persija Jakarta Ngebet Datangkan Victor Dethan?
Persija Jakarta ternyata sudah memantau Victor Dethan sejak dua tahun lalu ketika performanya mulai mencuri perhatian bersama PSM Makassar.
Kecepatan, kelincahan, serta keberaniannya menusuk kotak penalti membuat manajemen Macan Kemayoran menjadikannya target jangka panjang.
Victor Dethan dianggap cocok dengan kebutuhan Persija Jakarta yang ingin menambah energi muda di sektor sayap musim depan.
Selain memiliki kemampuan duel satu lawan satu, pemain asal Kupang itu juga dinilai mampu memberi variasi serangan lewat akselerasi dan cut inside dari sisi kanan.
Kabar keberhasilan Persija Jakarta mengamankan tanda tangan Victor Dethan menjadi sinyal awal pergerakan transfer mereka sebelum Super League musim ini benar-benar berakhir.
