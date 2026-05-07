Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.27 WIB

Dikaitkan Sejak 2024! Ini Alasan Persija Jakarta Dikabarkan Nekat Tikung Persebaya Surabaya demi Victor Dethan

Victor Dethan saat membela PSM Makassar dalam laga Super League 2025/2026. (Instagram @victordethan777) - Image

Victor Dethan saat membela PSM Makassar dalam laga Super League 2025/2026. (Instagram @victordethan777)

JawaPos.com — Persija Jakarta dikabarkan selangkah lagi mengamankan winger muda PSM Makassar, Victor Dethan, untuk musim depan setelah pemain 21 tahun itu masuk radar transfer sejak 2024. Kabar ini langsung menyita perhatian karena Persija Jakarta disebut sukses menikung Persebaya Surabaya yang lebih dulu dikaitkan dengan wonderkid berdarah Indonesia-Kanada tersebut.

Rumor kepindahan Victor Dethan mencuat setelah akun Instagram sepak bola Indonesia @gosball mengunggah kabar soal kesepakatan sang pemain dengan Persija Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Situasi kontrak Victor Dethan yang habis di akhir musim membuat peluang transfer terbuka sangat lebar.

Mengapa Persija Jakarta Ngebet Datangkan Victor Dethan?

Persija Jakarta ternyata sudah memantau Victor Dethan sejak dua tahun lalu ketika performanya mulai mencuri perhatian bersama PSM Makassar.

Kecepatan, kelincahan, serta keberaniannya menusuk kotak penalti membuat manajemen Macan Kemayoran menjadikannya target jangka panjang.

Victor Dethan dianggap cocok dengan kebutuhan Persija Jakarta yang ingin menambah energi muda di sektor sayap musim depan.

Selain memiliki kemampuan duel satu lawan satu, pemain asal Kupang itu juga dinilai mampu memberi variasi serangan lewat akselerasi dan cut inside dari sisi kanan.

Kabar keberhasilan Persija Jakarta mengamankan tanda tangan Victor Dethan menjadi sinyal awal pergerakan transfer mereka sebelum Super League musim ini benar-benar berakhir.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar - Image
Sepak Bola Indonesia

Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar

Kamis, 7 Mei 2026 | 14.29 WIB

Rumor Panas Victor Dethan Jadi Rebutan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya! Ada Efek Bernardo Tavares? - Image
Sepak Bola Indonesia

Rumor Panas Victor Dethan Jadi Rebutan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya! Ada Efek Bernardo Tavares?

Rabu, 6 Mei 2026 | 21.36 WIB

Bursa Transfer Gacor! Persebaya Surabaya Dikabarkan Bajak Yuran Fernandes dan Victor Dethan dari PSM Makassar Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Bursa Transfer Gacor! Persebaya Surabaya Dikabarkan Bajak Yuran Fernandes dan Victor Dethan dari PSM Makassar Musim Depan

Rabu, 25 Maret 2026 | 01.34 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore