1.000 Surat Cinta Bonek ke Bruno Moreira! Minta Bertahan dan Jadi Legenda di Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Unggahan Bruno Moreira usai laga Persebaya Surabaya melawan PSBS Biak langsung memicu reaksi emosional dari Bonek di media sosial. Kalimat “Highlights of the last game” yang ia tulis memunculkan kekhawatiran akan perpisahan, memantik lebih dari 1.000 komentar berisi harapan agar sang kapten tetap bertahan dan tidak meninggalkan tim di momen krusial.
Banyak Bonek menilai kalimat tersebut bukan sekadar rangkuman pertandingan, melainkan kode halus tentang masa depan sang kapten.
Reaksi spontan pun bermunculan di kolom komentar dengan nada cemas dan penuh harap.
Komentar seperti “Please stay Bruno” dan “Last game capt?” mendominasi, menunjukkan keresahan kolektif atas kemungkinan kepergian pemain asal Brasil tersebut.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan karena kontrak Bruno Moreira memang akan berakhir pada 31 Mei 2026. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontrak dari manajemen Persebaya Surabaya.
Bruno Moreira bukan sekadar pemain asing biasa, melainkan figur sentral dalam skuad Persebaya Surabaya. Ia menjelma sebagai pemimpin di lapangan yang mampu mengangkat performa tim, terutama di momen-momen krusial.
Data menunjukkan kontribusinya sangat signifikan selama berseragam Persebaya Surabaya. Dalam 116 pertandingan, ia mencetak 36 gol dan menyumbang 16 assist dengan total 10.128 menit bermain.
Tak hanya itu, ia juga mencatat 23 kartu kuning, satu kartu kuning kedua, dan satu kartu merah yang mencerminkan intensitas permainannya. Statistik ini memperlihatkan dedikasi tinggi sekaligus peran vitalnya dalam dinamika tim.
Bagi Bonek, Bruno adalah simbol loyalitas dan semangat juang yang sulit tergantikan. Itulah sebabnya reaksi emosional muncul begitu kuat ketika ada indikasi ia akan pergi.
