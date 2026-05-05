Lengkap! Jadwal Final, Play Off Promosi dan Degradasi Championship 2025/26

Laga championship PSS Sleman Vs PSIS Semarang. (instagram @pssleman)
JawaPos.com–Fase kompetisi penyisihan Pegadaian Championship 2025/26 resmi berakhir dan kini memasuki tahap penentuan. Sejumlah tim sudah memastikan nasibnya, baik yang promosi ke kasta tertinggi maupun yang harus turun level.
Masih ada tiga pertandingan krusial yang akan menjadi penutup musim sekaligus penentu akhir perjalanan beberapa klub. Dua tim yang sukses mengamankan tiket promosi langsung adalah Garudayaksa FC dari Grup Barat dan PSS Sleman dari Grup Timur. Keduanya tampil konsisten sepanjang fase penyisihan dan berhak naik ke kompetisi kasta tertinggi musim depan.
Sebaliknya, nasib kurang baik harus diterima Sriwijaya FC dan Persipal FC yang dipastikan terdegradasi usai finis di posisi terbawah grup masing-masing. Fokus kini tertuju pada tiga laga penentu, yakni grandfinal, play off promosi dan degradasi.
Grandfinal akan mempertemukan dua juara grup, PSS Sleman melawan Garudayaksa FC. Laga ini menggunakan format single match, dengan tuan rumah ditentukan dari perolehan poin di fase sebelumnya.
PSS Sleman yang mengoleksi 56 poin berhak menjadi tuan rumah menjamu Garudayaksa FC yang mengumpulkan 52 poin. Pertandingan penentuan gelar juara ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5) pukul 19.00 WIB.
Sementara itu, perebutan satu tiket promosi tambahan akan tersaji di babak play off promosi. Persipura Jayapura akan menghadapi Adhyaksa FC Banten.
Persipura yang mengoleksi 56 poin bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Adhyaksa FC yang meraih 51 poin. Laga ini digelar di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (8/5) pukul 15.00 WIB.
Tak kalah menarik, duel hidup-mati play off degradasi. Persekat Tegal akan berhadapan dengan Persiba Balikpapan. Kedua tim sama-sama finis di peringkat ke-9 dan harus berjuang demi bertahan di Championship musim depan.
Persekat Tegal yang mengoleksi 27 poin berhak menjadi tuan rumah menjamu Persiba yang hanya meraih 19 poin. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Tri Sanja, Tegal, Jumat (8/5) pukul 15.00 WIB.
