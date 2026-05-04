Hasil Liga 2 Championship: PSS Sleman Promosi ke Super League, Persipura Lawan Adhyaksa FC di Babak Play-off

JawaPos.com - PSS Sleman menjadi tim kedua Championship yang promosi langsung ke Super League 2026/2027. Mereka menyusul Garudayaksa FC. Sementara itu, Persipura Jayapura akan lakoni laga play-off promosi menghadai Adhyaksa FC.
Pada laga terakhir fase grup, PSS Sleman yang membutuhkan kemenangan untuk lolos, berhasil menuntaskan misi dengan mengalahkan PSIS Semarang tiga gol tanpa balas di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Hasil ini tak hanya membuat Super Elang Jawa promosi ke Super League, namun juga melaju ke final Championship untuk memperebutkan gelar juara.
Tim kebanggan masyarakat Kabupaten Sleman tersebut sudah ditunggu juara Grup Barat, Garudayaksa FC, di partai final yang akan digelar pada 9 Mei 2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Baca Juga:Jadwal Final PSS Sleman vs Garudayaksa Perebutkan Gelar, Adhyaksa vs Persipura Jayapura Berebut Tiket Terakhir
Sementara itu, satu tiket promosi terakhir akan diperebutkan Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC. Mutiara Hitam sukses mengalahkan Persiku Kudus 2-0 di laga terakhir fase grup sekaligus mengunci posisi runner-up.
Pada laga play-off mendatang, Persipura akan bertindak sebagai tuan rumah dengan duel melawan Adhyaksa FC direncanakan digelar di Stadion Papua Bangkit pada 8 Mei 2026.
Adapun kemenangan PSS dan Persipura membuat kemenangan telak Barito Putera atas Persipal Palu 8-3 menjadi sia-sia. Laskar Antasari finis di posisi tiga Grup Timur yang membuat mereka gagal untuk promosi ke Super League.
Minggu 3 Mei 2026
PSS 3-0 PSIS
Persipura 2-0 Persiku
Barito Putera 8-3 Persipal Palu
Grup Barat
1.Garudayaksa FC 52 poin (Promosi ke Super League)
2. Adhyaksa FC 51 poin (Play-Off Promosi)
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan