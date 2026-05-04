Hasil Liga 2 Championship: PSS Sleman Promosi ke Super League, Persipura Lawan Adhyaksa FC di Babak Play-off

JawaPos.com - PSS Sleman menjadi tim kedua Championship yang promosi langsung ke Super League 2026/2027. Mereka menyusul Garudayaksa FC. Sementara itu, Persipura Jayapura akan lakoni laga play-off promosi menghadai Adhyaksa FC.

Pada laga terakhir fase grup, PSS Sleman yang membutuhkan kemenangan untuk lolos, berhasil menuntaskan misi dengan mengalahkan PSIS Semarang tiga gol tanpa balas di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Hasil ini tak hanya membuat Super Elang Jawa promosi ke Super League, namun juga melaju ke final Championship untuk memperebutkan gelar juara.

Tim kebanggan masyarakat Kabupaten Sleman tersebut sudah ditunggu juara Grup Barat, Garudayaksa FC, di partai final yang akan digelar pada 9 Mei 2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Sementara itu, satu tiket promosi terakhir akan diperebutkan Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC. Mutiara Hitam sukses mengalahkan Persiku Kudus 2-0 di laga terakhir fase grup sekaligus mengunci posisi runner-up.

Pada laga play-off mendatang, Persipura akan bertindak sebagai tuan rumah dengan duel melawan Adhyaksa FC direncanakan digelar di Stadion Papua Bangkit pada 8 Mei 2026.

Adapun kemenangan PSS dan Persipura membuat kemenangan telak Barito Putera atas Persipal Palu 8-3 menjadi sia-sia. Laskar Antasari finis di posisi tiga Grup Timur yang membuat mereka gagal untuk promosi ke Super League.

Hasil Pertandingan Championship Minggu 3 Mei 2026

PSS 3-0 PSIS

Persipura 2-0 Persiku

Barito Putera 8-3 Persipal Palu

Klasemen Akhir 3 Besar Championship Grup Barat

1.Garudayaksa FC 52 poin (Promosi ke Super League)