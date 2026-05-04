PSS Sleman Bakal Jamu Garudayaksa FC di Partai Final! Jadwal Perebutan Trofi Championship 2025/2026

JawaPos.com - Partai final Championship 2025/2026 akan mempertemukan PSS Sleman versus Garudayaksa FC. Skuad Super Elja -julukan PSS Sleman- dipastikan akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan krusial kompetisi kasta kedua tersebut.

Sebagaimana diketahui, fase penyisihan grup Championship 2025/2026 telah berakhir. Artinya, kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia itu sudah memasuki fase akhir alias partai final. PSS Sleman dan Garudayaksa FC berhasil menjadi yang terbaik di grupnya masing-masing.

Di Grup 1, Garudayaksa keluar sebagai juara grup setelah mengoleksi 52 poin. Tim milik Presiden Prabowo Subianto itu unggul satu angka atas Adhyaksa FC yang finis di posisi kedua.

Sementara di Grup 2, PSS Sleman keluar sebagai juara grup dengan raihan 56 poin, sama seperti perolehan yang dimiliki Persipura Jayapura. Hanya saja, Super Elja unggul selisih gol atas Mutiara Hitam -julukan Persipura Jayapura.

Keberhasilan tersebut praktis membuat kedua tim merebut tiket promosi langsung ke Super League musim depan. Kendati begitu, perjalanan mereka belum berakhir. PSS Sleman dan Garudayaksa FC bakal saling sikut demi memperebutkan mahkota juara kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia.

Bagi yang belum tahu, tentu penasaran dengan format pertandingan final tersebut. Kemudian muncul juga pertanyaan lain, akan berlangsung dimana duel perebutan gelar juara tersebut.

Melalui keterangan resminya, I.League selaku operator kompetisi menjelaskan bahwa pertandingan final akan dimainkan dengan sistem single match. Lalu venue pertandingan ditentukan berdasarkan klub yang memiliki poin lebih tinggi pada klasemen akhir grup.

Artinya, PSS Sleman berhak menjadi tuan rumah dalam pertandingan final Championship 2025/2026. Pasalnya tim polesan Ansyari Lubis itu menutup Grup 2 dengan perolehan 56 poin, sedangkan Garudayaksa FC 52 poin.

Soal jadwal, PSS Sleman akan menghadapi Garudayaksa FC dalam partai final di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB. Super Elja tentu memiliki modal bagus dalam menatap duel krusial itu, karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri.