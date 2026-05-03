Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 4 Mei 2026 | 02.03 WIB

Jadwal Final PSS Sleman vs Garudayaksa Perebutkan Gelar, Adhyaksa vs Persipura Jayapura Berebut Tiket Terakhir

Selebrasi pemain PSS Sleman usai memastikan promosi ke Super League musim 2026/2027. (PSS)

JawaPos.com–PSS Sleman memastikan diri naik kasta ke Super League musim 2026/2027 dengan cara meyakinkan. Kemenangan 3-0 atas PSIS Semarang jadi penegasan bahwa tim berjuluk Super Elang Jawa siap melangkah ke level tertinggi.

Laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5), berlangsung dalam atmosfer penuh energi. Ribuan suporter tuan rumah memberi dorongan besar sejak menit pertama pertandingan.

Sejak peluit awal dibunyikan, PSS langsung tampil agresif dan menekan pertahanan lawan. Intensitas tinggi itu membuat PSIS Semarang cukup kesulitan mengembangkan permainan di awal laga.

Meski mendapat tekanan, PSIS tetap memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Beberapa kali serangan balik cepat mereka nyaris membahayakan gawang tuan rumah.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-34 melalui aksi Gustavo Tocantins. Striker andalan PSS itu memanfaatkan kemelut di kotak penalti dengan sepakan jarak dekat yang tak mampu dihentikan Rizky Darmawan.

Gol tersebut menjadi momentum penting bagi PSS untuk semakin percaya diri mengendalikan permainan. Sementara PSIS mulai kehilangan ritme setelah tertinggal lebih dulu.

Memasuki babak kedua, dominasi PSS Sleman semakin terlihat jelas di atas lapangan. Mereka bermain lebih lepas dan terus menekan lini belakang tim tamu.

Hasilnya datang pada menit ke-58 ketika Junior Haqi menggandakan keunggulan. Dia memanfaatkan kelengahan lini pertahanan PSIS dengan penyelesaian yang tenang dan terukur.

Skor 2-0 membuat PSS semakin berada di atas angin dalam mengontrol jalannya pertandingan. PSIS mencoba bangkit, tetapi upaya mereka kerap mentah sebelum memasuki area berbahaya.

