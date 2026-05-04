Hasil Super League 2025/2026: Bungkam PSIM Jogjakarta, Persib Bandung Perlebar Jarak dari Borneo FC

JawaPos.com–Persib Bandung menang tipis 1-0 atas PSIM Jogjakarta berkat gol tunggal Patricio Matricardi pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (4/5) pukul 15.30 WIB.

Ini menjadi kemenangan penting bagi Persib Bandung, sekaligus kado manis untuk pelatih Bojan Hodak yang merayakan hari ulang tahun. Tambahan tiga poin dari PSIM ini membuat mereka makin mempertegas posisi di puncak klasemen sementara super league dengan 72 poin.

Persib Bandung memperlebar jarak dari kejaran Borneo FC di posisi kedua dengan 69 poin. Namun Pesut Etam, julukan Borneo FC, berpotensi menyamakan poin tersebut, mengingat mereka baru akan memainkan laga pekan ke-31 melawan Persita Tangerang pada Selasa (5/5).

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Persib Bandung langsung berhasil menjebol gawang PSIM Jogjakarta saat pertandingan baru berjalan kurang dari dua menit. Gol cepat tersebut dicetak lewat tandukan Patricio Matricardi usai memanfaatkan umpan terukur dari Thom Haye.

Kemudian di menit ke-10, Persib Bandung nyaris menggandakan keunggulan atas tim tamu lewat peluang yang diciptakan Ramon Tanque. Sayang, tendangan striker asal Brasil itu masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap Cahya Supriadi.

Ramon Tanque kembali mendapat peluang emas pada menit ke-20. Tapi lagi-lagi bomber berusia 27 tahun itu gagal mengkonversi umpan matang dari Adam Alis menjadi sebuah gol. Sontekannya yang sudah berada di mulut gawang justru malah melambung tinggi ke atas mistar.

PSIM Jogjakarta kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sementara Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, terus melancarkan gelombang serangan ke lini pertahanan tim tamu. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta, sehingga Persib Bandung pun unggul 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua Kedua kesebelasan belum melakukan rotasi usai jeda turun minum. Persib Bandung masih mendominasi permainan dengan melancarkan serangan demi serangan ke lini pertahanan PSIM Jogjakarta namun belum ada yang berbuah manis hingga laga memasuki menit ke-60.