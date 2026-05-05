Usai Amankan Tiga Poin dari PSIM, Persib Siap Hadapi Persija dengan Modal Kepercayaan Diri Tinggi

JawaPos.com–Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusan dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26. Maung Bandung sukses mengamankan tiga poin penting usai menundukkan PSIM Jogjakarta dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5).

Gol cepat Patricio Matricardi pada menit kedua menjadi penentu kemenangan Persib dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat tersebut. Meski mampu unggul di awal laga, tim asuhan Bojan Hodak harus bekerja keras sepanjang pertandingan untuk mempertahankan keunggulan dari tekanan yang terus diberikan PSIM.

Penyerang sayap Persib Beckham Putra mengakui kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurut pemain yang akrab disapa Etam itu, PSIM tampil disiplin dan memberikan perlawanan sengit sejak menit awal.

Beckham menilai gol cepat yang dicetak Matricardi menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim mengendalikan laga. Namun setelah gol tersebut, Persib harus menghadapi kebuntuan karena rapatnya pertahanan tim tamu.

”Ini pertandingan yang bagus sore ini karena PSIM juga lawan yang kuat buat kita. Tapi kita bermain dengan baik dan bisa mencetak gol cepat, karena itu menjadi kunci di pertandingan ini,” ujar Beckham usai laga.

Bagi pemain muda andalan Persib itu, kemenangan atas PSIM bukan hanya soal tambahan tiga poin dalam klasemen. Lebih dari itu, hasil positif ini dinilai menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan tim menjelang pertandingan besar menghadapi Persija Jakarta pada pekan berikutnya.

Laga klasik antara Persib kontra Persija dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini, Minggu (10/5). Duel dipastikan menjadi salah satu duel paling dinanti di pengujung musim.

Beckham menegaskan kemenangan atas PSIM memberikan dorongan mental bagi seluruh pemain untuk menatap laga sarat gengsi tersebut dengan kepercayaan diri tinggi.