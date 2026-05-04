Beckham Puji Gol Cepat Matricardi Bawa Persib Kalahkan PSIM

Konten: Beckham Putra saat laga melawan PSIM Yogyakarta. (Dok. Beckham Putra)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5).
Patricio Matricardi menjadi pencetak satu-satunya gol Persib. Gol yang dicetak pada menit kedua tersebut tercipta melalui tandukan setelah menerima umpan dari Thom Haye.
Beckham Putra yang menjabat sebagai kapten di laga kali ini, menganggap PSIM Yogyakarta adalah lawan yang sulit. Namun, gol cepat dari Patricio Matricardi menjadi kunci Persib memenangkan pertandingan.
"Ini pertandingan bagus karena PSIM lawan yang kuat. Gol cepat tadi menjadi kunci dan modal penting buat kita jelang lawan Persija," kata Beckham yang dikutip laman resmi Persib, Senin (4/5).
Baca Juga:Update Klasemen Super League usai Persib Bandung dan Persija Jakarta Kompak Menang: Pangeran Biru Masih Nyaman di Puncak
Di sisi lain, ada tiga fakta kemenangan yang diraih Persib saat kalahkan PSIM Yogyakarta. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.
Lini belakang Persib bermain sangat tangguh yang membuat PSIM tidak bisa menjebol gawang tim tuan rumah. Hal tersebut membuat Persib meraih clean sheet ke-18 hingga pekan ke-31.
Dalam dua pertandingan terakhir di kandang, Persib selalu bisa meraih clean sheet. Sebelum melawan PSIM, Maung Bandung juga mendapatkan clean sheet pada laga melawan Arema FC.
Teja Paku Alam berhasil meraih clean sheet ke-17 hingga pekan ke-31. Itu berarti, kiper 32 tahun tersebut menyamai rekor Yoo Jae Hoon.
Melansir akun Instagram @lapangbolacom, Teja Paku Alam menyamai clean sheet dari kiper legendaris Persipura Jayapura, Yoo Jae Hoon di Liga Indonesia 2013. Sementara itu, rekor dari Andritany Ardhiyasa dengan 15 clean sheet pada musim 2022/2023 berhasil dilewati oleh kiper nomor punggung 26 tersebut.
Bek asal Argentina tersebut selalu bisa menjebol gawang PSIM. Sebelumnya, Matricardi mencetak gol sundulan pada laga melawan tim asuhan Jean-Paul van Gastel di putaran pertama.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan