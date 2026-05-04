Beckham Puji Gol Cepat Matricardi Bawa Persib Kalahkan PSIM

JawaPos.com - Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5).

Patricio Matricardi menjadi pencetak satu-satunya gol Persib. Gol yang dicetak pada menit kedua tersebut tercipta melalui tandukan setelah menerima umpan dari Thom Haye.

Beckham Putra yang menjabat sebagai kapten di laga kali ini, menganggap PSIM Yogyakarta adalah lawan yang sulit. Namun, gol cepat dari Patricio Matricardi menjadi kunci Persib memenangkan pertandingan.

"Ini pertandingan bagus karena PSIM lawan yang kuat. Gol cepat tadi menjadi kunci dan modal penting buat kita jelang lawan Persija," kata Beckham yang dikutip laman resmi Persib, Senin (4/5).

Di sisi lain, ada tiga fakta kemenangan yang diraih Persib saat kalahkan PSIM Yogyakarta. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Persib clean sheet lagi di Gelora Bandung Lautan Api Lini belakang Persib bermain sangat tangguh yang membuat PSIM tidak bisa menjebol gawang tim tuan rumah. Hal tersebut membuat Persib meraih clean sheet ke-18 hingga pekan ke-31.

Dalam dua pertandingan terakhir di kandang, Persib selalu bisa meraih clean sheet. Sebelum melawan PSIM, Maung Bandung juga mendapatkan clean sheet pada laga melawan Arema FC.

2. Clean sheet ke-17 Teja Paku Alam Teja Paku Alam berhasil meraih clean sheet ke-17 hingga pekan ke-31. Itu berarti, kiper 32 tahun tersebut menyamai rekor Yoo Jae Hoon.

Melansir akun Instagram @lapangbolacom, Teja Paku Alam menyamai clean sheet dari kiper legendaris Persipura Jayapura, Yoo Jae Hoon di Liga Indonesia 2013. Sementara itu, rekor dari Andritany Ardhiyasa dengan 15 clean sheet pada musim 2022/2023 berhasil dilewati oleh kiper nomor punggung 26 tersebut.