Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 5 Mei 2026 | 06.43 WIB

Beckham Puji Gol Cepat Matricardi Bawa Persib Kalahkan PSIM

Konten: Beckham Putra saat laga melawan PSIM Yogyakarta. (Dok. Beckham Putra) - Image

Konten: Beckham Putra saat laga melawan PSIM Yogyakarta. (Dok. Beckham Putra)

JawaPos.com - Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5).

Patricio Matricardi menjadi pencetak satu-satunya gol Persib. Gol yang dicetak pada menit kedua tersebut tercipta melalui tandukan setelah menerima umpan dari Thom Haye.

Beckham Putra yang menjabat sebagai kapten di laga kali ini, menganggap PSIM Yogyakarta adalah lawan yang sulit. Namun, gol cepat dari Patricio Matricardi menjadi kunci Persib memenangkan pertandingan.

"Ini pertandingan bagus karena PSIM lawan yang kuat. Gol cepat tadi menjadi kunci dan modal penting buat kita jelang lawan Persija," kata Beckham yang dikutip laman resmi Persib, Senin (4/5).

Di sisi lain, ada tiga fakta kemenangan yang diraih Persib saat kalahkan PSIM Yogyakarta. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Persib clean sheet lagi di Gelora Bandung Lautan Api

Lini belakang Persib bermain sangat tangguh yang membuat PSIM tidak bisa menjebol gawang tim tuan rumah. Hal tersebut membuat Persib meraih clean sheet ke-18 hingga pekan ke-31.

Dalam dua pertandingan terakhir di kandang, Persib selalu bisa meraih clean sheet. Sebelum melawan PSIM, Maung Bandung juga mendapatkan clean sheet pada laga melawan Arema FC.

2. Clean sheet ke-17 Teja Paku Alam

Teja Paku Alam berhasil meraih clean sheet ke-17 hingga pekan ke-31. Itu berarti, kiper 32 tahun tersebut menyamai rekor Yoo Jae Hoon.

Melansir akun Instagram @lapangbolacom, Teja Paku Alam menyamai clean sheet dari kiper legendaris Persipura Jayapura, Yoo Jae Hoon di Liga Indonesia 2013. Sementara itu, rekor dari Andritany Ardhiyasa dengan 15 clean sheet pada musim 2022/2023 berhasil dilewati oleh kiper nomor punggung 26 tersebut.

3. Patricio Matricardi bobol gawang PSIM Yogyakarta dalam dua putaran.

Bek asal Argentina tersebut selalu bisa menjebol gawang PSIM. Sebelumnya, Matricardi mencetak gol sundulan pada laga melawan tim asuhan Jean-Paul van Gastel di putaran pertama.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Resmi! Susunan Pemain Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Marc Klok Cadangan, Beckham Putra Starter - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Susunan Pemain Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Marc Klok Cadangan, Beckham Putra Starter

Senin, 4 Mei 2026 | 22.04 WIB

Persija Jakarta vs Persib Bandung Memanas! Panpel Siapkan 4 Kendaraan Tempur Milik TNI untuk Marc Klok Cs - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta vs Persib Bandung Memanas! Panpel Siapkan 4 Kendaraan Tempur Milik TNI untuk Marc Klok Cs

Senin, 4 Mei 2026 | 18.34 WIB

Prediksi Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Bojan Hodak Wajib Cari Solusi Penendang Penalti, Cahya Supriadi On Fire - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Bojan Hodak Wajib Cari Solusi Penendang Penalti, Cahya Supriadi On Fire

Senin, 4 Mei 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore