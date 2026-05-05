Head to Head Antarlini Persija Jakarta vs Persib Bandung: Rizky Ridho Siap Redam Beckham Putra

JawaPos.com–Duel panas bakal tersaji di pekan ke-32 Super League 2025/2026 dengan mempertemukan Persija Jakarta versus Persib Bandung. Laga klasik penuh gengsi itu akan berlangsung di Jakarta pada Minggu (10/5).

Kedua kesebelasan datang dengan modal bagus, sama-sama meraih kemenangan di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Persija Jakarta menang 2-0 saat bertandang ke markas Persijap Jepara, sementara Persib Bandung bungkam PSIM Jogjakarta dengan skor 1-0.

Pertemuan kedua tim pada akhir pekan nanti bukan hanya sekadar pertarungan dua tim penuh rivalitas tinggi, melainkan juga berpotensi menjadi penentu arah perburuan gelar juara. Pasalnya, Persija Jakarta dan Persib Bandung punya peluang untuk merebut mahkota juara super league musim ini.

Persib Bandung saat ini sedang memimpin klasemen dengan perolehan 72 poin, berjarak tiga angka dari Borneo FC dan tujuh angka dari Persija Jakarta. Secara matematis, Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta masih masuk dalam persaingan gelar juara, mengingat masih ada tiga pertandingan tersisa musim ini.

Dengan situasi tersebut, laga Persija Jakarta vs Persib Bandung pun diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Selain karena sedang bersaing di papan atas, kedua kesebelasan juga banyak dihuni pemain berlabel bintang dan berkualitas. Situasi itu akan semakin membuat laga bertajuk El Clasico tersebut sangat dinanti-nanti pencinta sepak bola nasional.

Nah, JawaPos.com coba mengulas seperti apa kekuatan antarlini kedua kesebelasan. Mana lebih kuat, Persija Jakarta atau Persib Bandung?

Kiper Persija Jakarta memiliki dua kiper andalan yang secara bergantian tampil pada musim ini, yaitu Carlos Eduardo dan Andritany Ardhiyasa. Agaknya, Persija Jakarta akan menjadikan Eduardo sebagai kiper utamanya ketika melawan Persib Bandung nanti.

Kiper asal Brasil itu tampil cukup oke bersama Persija Jakarta, dengan mencatat 20 kali penampilan. Eduardo kerap melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial saat dipercaya mengawal gawang Macan Kemayoran. Total Eduardo sudah mencatat delapan clean sheet bersama tim Ibu Kota di musim ini.