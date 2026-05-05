Persija dan Persib "Saling Bunuh", Borneo FC Santai di Persaingan Juara Super League

JawaPos.com–Bek Borneo FC Christophe Nduwarugira mengatakan, timnya tidak merasa tertekan berada di persaingan ketat memperebutkan gelar juara BRI Super League musim ini.

”Kami tidak merasa tertekan sama sekali. Justru kami termotivasi karena masih bersaing untuk target juara. Ini menunjukkan kami berada di jalur yang benar,” kata bek asal Burundi itu, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Selasa (5/5).

Pada musim ini, Borneo bersaing sengit dengan Persib untuk menjadi nomor satu, dengan poin kedua tim berpeluang sama, yaitu 72 poin, apabila tim Pesut Etam memenangkan laga melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa, mulai pukul 19.00 WIB.

Persib baru saja menaklukkan PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin (4/5), dengan skor 1-0. Tidak hanya kedua tim itu, Persija Jakarta juga masih berpeluang juara setelah mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara 2-0, Senin (4/5). Nah, pekan depan Persija akan berhadapan dengan Persib Bandung dan hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap persaingan juara super league.

Jika poin Persib dan Borneo sama, pemuncak klasemen masih tetap menjadi milik tim Maung Bandung setelah mereka unggul head-to-head. Situasi itu membuat kampiun Super League 2025/2026 berpeluang akan ditentukan hingga fase terakhir.

”Jika dibandingkan beberapa musim lalu, biasanya di fase ini kita sudah tahu siapa juaranya. Namun sekarang tidak. Artinya level kompetisi Indonesia meningkat,” ujar Nduwarugira.

Sementara itu, terkait laga menghadapi Persita, Nduwarugira mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan baik karena memiliki waktu jeda hampir satu pekan setelah laga terakhir melawan Persik Kediri, Rabu (19/4).

”Persiapan kami sangat bagus. Kali ini kami punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim. Kami sangat fokus untuk pertandingan,” kata pemain berusia 31 tahun itu.