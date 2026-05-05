Persija dan Persib "Saling Bunuh", Borneo FC Santai di Persaingan Juara Super League

Borneo FC masih punya peluang merebut gelar Super League. (Borneo FC)
JawaPos.com–Bek Borneo FC Christophe Nduwarugira mengatakan, timnya tidak merasa tertekan berada di persaingan ketat memperebutkan gelar juara BRI Super League musim ini.
”Kami tidak merasa tertekan sama sekali. Justru kami termotivasi karena masih bersaing untuk target juara. Ini menunjukkan kami berada di jalur yang benar,” kata bek asal Burundi itu, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Selasa (5/5).
Pada musim ini, Borneo bersaing sengit dengan Persib untuk menjadi nomor satu, dengan poin kedua tim berpeluang sama, yaitu 72 poin, apabila tim Pesut Etam memenangkan laga melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa, mulai pukul 19.00 WIB.
Baca Juga:Piala Dunia 2026 Makin Dekat Timnas Australia Gelar Kamp Pelatihan, 8 Pemain Sudah Bergabung
Persib baru saja menaklukkan PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin (4/5), dengan skor 1-0. Tidak hanya kedua tim itu, Persija Jakarta juga masih berpeluang juara setelah mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara 2-0, Senin (4/5). Nah, pekan depan Persija akan berhadapan dengan Persib Bandung dan hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap persaingan juara super league.
Jika poin Persib dan Borneo sama, pemuncak klasemen masih tetap menjadi milik tim Maung Bandung setelah mereka unggul head-to-head. Situasi itu membuat kampiun Super League 2025/2026 berpeluang akan ditentukan hingga fase terakhir.
”Jika dibandingkan beberapa musim lalu, biasanya di fase ini kita sudah tahu siapa juaranya. Namun sekarang tidak. Artinya level kompetisi Indonesia meningkat,” ujar Nduwarugira.
Baca Juga:Usai Imbang Lawan Everton 3-3, Jeremy Doku Tegaskan Manchester City Terus Berjuang dalam Persaingan Gelar Juara
Sementara itu, terkait laga menghadapi Persita, Nduwarugira mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan baik karena memiliki waktu jeda hampir satu pekan setelah laga terakhir melawan Persik Kediri, Rabu (19/4).
”Persiapan kami sangat bagus. Kali ini kami punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim. Kami sangat fokus untuk pertandingan,” kata pemain berusia 31 tahun itu.
Pada musim ini, Nduwarugira telah memainkan 28 pertandingan dengan koleksi satu gol. Itu menjadi musim keduanya bersama Pesut Etam, dengan dia selalu menjadi pilihan utama sejak musim lalu yang dia selesaikan dengan 33 penampilan dengan dua gol dan satu assist.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!