Andre Rizal Hanafi
Selasa, 5 Mei 2026 | 21.56 WIB

5 Gol dan 3 Assist! Teppei Yachida Jadi Motor Serangan Bali United Musim Ini

Motor serangan Bali United Teppei Yachida. (Istimewa)

JawaPos.com–Kehadiran pemain asing asal Jepang Teppei Yachida menjadi salah satu warna baru dalam perjalanan Bali United di BRI Super League 2025/26. Meski baru menjalani musim pertama di Indonesia, gelandang bernomor punggung 17 itu mampu menunjukkan kontribusi menjadi motor serangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Beradaptasi dengan lingkungan baru, mulai dari budaya hingga gaya bermain, kerap menjadi tantangan bagi pemain asing. Namun, hal tersebut justru tidak menjadi hambatan berarti bagi Teppei Yachida di Bali United.

Dia mampu melewati fase adaptasi dengan cukup cepat dan langsung menyatu dengan permainan tim. ”Saya senang bisa memberikan hasil bagi tim. Saya juga merasa sangat cocok dengan tim ini,” ujar Teppei Yachida.

Dia menegaskan, kenyamanan yang dirasakan tidak terlepas dari peran besar pelatih Johnny Jansen serta dukungan rekan setim. Kehangatan suasana ruang ganti disebut menjadi salah satu faktor penting yang membuatnya cepat beradaptasi.

Tak hanya soal adaptasi, performa Teppei di lapangan juga terus menunjukkan peningkatan. Dalam beberapa pekan terakhir, dia menjadi salah satu pemain yang cukup produktif dengan catatan lima gol dan tiga assist.

Kontribusi tersebut membuatnya mulai menjadi bagian penting dalam skema permainan Bali United. Kemampuannya membaca situasi, bergerak tanpa bola, hingga ketenangan saat mengambil keputusan menjadikannya motor serangan yang efektif.

Peran itu semakin terlihat ketika tim membutuhkan kreativitas di lini tengah. Bali United bersiap menghadapi laga penting pada pekan ke-31 melawan Madura United FC.

Pertandingan di Stadion Gelora Bangkalan tersebut menjadi momen krusial bagi Serdadu Tridatu untuk memperbaiki posisi di klasemen. Saat ini Bali United berada di peringkat kedelapan dengan koleksi 45 poin.

Teppei menegaskan, timnya menargetkan kemenangan demi menjaga peluang naik ke papan atas. ”Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting. Kami harus melangkah lebih jauh ke atas, jadi kami pasti akan mengincar kemenangan,” tegas dia dikutip dari ileague.id.

