Prediksi Madura United vs Bali United, Tuan Rumah Diuntungkan Badai Cedera Tim Tamu

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United)
JawaPos.com – Madura United akan menghadapi tim yang sedang on fire di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Tim asal Pulau Garam itu dijadwalkan akan bersua Bali United di Gelora Bangkalan, Bangkalan, Selasa (5/5) sore.
Bali United dalam performa terbaiknya. Sejak pekan ke-28 sampai ke-30, Serdadu Tridatu selalu menang.
Sedangkan Madura United dalam tiga laga terakhirnya malah ada noda kekalahan. Laskar Sape Kerrab menang dua kali dan kalah sekali.
Akan tetapi, jelang pertemuan kedua tim justru Bali United yang tampil tidak komplet. Tim asal Pulau Dewata itu tidak turun dengan komposisi terbaiknya.
“Persiapan kami sangat bagus. Kami memiliki satu pemain yang terkena suspense yaitu Ricky Fajrin. Kami juga masih memiliki tiga pemain yang cedera seperti Mirza Mustafic, Brandon Wilson, dan Jordi Bruijn,” ujar pelatih Bali United Johnny Jansen dikutip dari situs resmi liga.
Menurut Jansen kehilangan Ricky bukan perkara mudah. Sebab, sosok kapten adalah penguasa ruang ganti dan penting bagi tim.
Meski demikian, pelatih asal Belanda itu tidak lantas ciut nyali. Menghadapi Madura United, Jansen pun menyiapkan strategi alternatif.
“Hal utamanya adalah kami mendapatkan tiga poin dan menjadi lebih stabil dalam cara bermain,” kata Jansen. “Sekarang kami hanya perlu mencetak gol lebih banyak,” tambah Jansen.
Sepanjang pertemuan kedua tim, Bali United kontra Madura United sudah terjadi 20 kali di berbagai ajang. Dan, angka kemenangan Bali United lebih banyak
