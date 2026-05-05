Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Diar Candra Tristiawan
Selasa, 5 Mei 2026 | 16.40 WIB

Prediksi Madura United vs Bali United, Tuan Rumah Diuntungkan Badai Cedera Tim Tamu

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United) - Image

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United)

JawaPos.com – Madura United akan menghadapi tim yang sedang on fire di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Tim asal Pulau Garam itu dijadwalkan akan bersua Bali United di Gelora Bangkalan, Bangkalan, Selasa (5/5) sore.

Bali United dalam performa terbaiknya. Sejak pekan ke-28 sampai ke-30, Serdadu Tridatu selalu menang.

Sedangkan Madura United dalam tiga laga terakhirnya malah ada noda kekalahan. Laskar Sape Kerrab menang dua kali dan kalah sekali.

Akan tetapi, jelang pertemuan kedua tim justru Bali United yang tampil tidak komplet. Tim asal Pulau Dewata itu tidak turun dengan komposisi terbaiknya.

“Persiapan kami sangat bagus. Kami memiliki satu pemain yang terkena suspense yaitu Ricky Fajrin. Kami juga masih memiliki tiga pemain yang cedera seperti Mirza Mustafic, Brandon Wilson, dan Jordi Bruijn,” ujar pelatih Bali United Johnny Jansen dikutip dari situs resmi liga.

Menurut Jansen kehilangan Ricky bukan perkara mudah. Sebab, sosok kapten adalah penguasa ruang ganti dan penting bagi tim.

Meski demikian, pelatih asal Belanda itu tidak lantas ciut nyali. Menghadapi Madura United, Jansen pun menyiapkan strategi alternatif.

“Hal utamanya adalah kami mendapatkan tiga poin dan menjadi lebih stabil dalam cara bermain,” kata Jansen. “Sekarang kami hanya perlu mencetak gol lebih banyak,” tambah Jansen.

Sepanjang pertemuan kedua tim, Bali United kontra Madura United sudah terjadi 20 kali di berbagai ajang. Dan, angka kemenangan Bali United lebih banyak

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Madura United Bungkam Semen Padang! 3 Fakta Menarik Bikin Sape Kerrab Keluar dari Zona Degradasi Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Bungkam Semen Padang! 3 Fakta Menarik Bikin Sape Kerrab Keluar dari Zona Degradasi Super League

Kamis, 30 April 2026 | 02.33 WIB

Update Klasemen Super League! Borneo FC Kudeta Persib Bandung, Madura United Keluar dari Zona Merah - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League! Borneo FC Kudeta Persib Bandung, Madura United Keluar dari Zona Merah

Kamis, 30 April 2026 | 01.39 WIB

Tekad Madura United Tak Goyah, Targetkan Kemenangan atas Semen Padang FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Tekad Madura United Tak Goyah, Targetkan Kemenangan atas Semen Padang FC

Rabu, 29 April 2026 | 23.26 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore