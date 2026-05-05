Jadwal dan Link Live Streaming Madura United vs Bali United! Laskar Sape Kerrab Wajib Menang demi Lolos Degradasi

Duel krusial Madura United vs Bali United di Stadion Gelora Bangkalan yang menentukan nasib tuan rumah dari ancaman degradasi. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United menghadapi Bali United di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5/2026) pukul 15.30 WIB, dalam laga krusial pekan ke-31 Super League 2025/2026 yang menentukan nasib mereka dari ancaman degradasi. Tiga poin jadi target wajib bagi Laskar Sapeh Kerrab demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi.
Pertandingan ini bisa disaksikan langsung melalui Indosiar dan live streaming Vidio. Duel diprediksi berjalan ketat karena kedua tim datang dengan motivasi dan kondisi yang bertolak belakang.
Mengapa Madura United Wajib Menang di Laga Ini?
Madura United wajib menang karena posisi mereka masih rawan di papan bawah klasemen sementara. Tambahan tiga poin akan membawa mereka mengoleksi 32 angka dan berpotensi naik ke posisi ke-14.
Peluang ini terbuka setelah pesaing seperti Persijap Jepara dan Persis Solo terpeleset di pekan sebelumnya. Situasi tersebut menjadi momentum emas yang tidak boleh disia-siakan oleh tim tuan rumah.
Namun, performa kandang justru menjadi pekerjaan rumah besar bagi Madura United. Dari lima laga terakhir di Bangkalan, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan.
Kondisi ini jelas mengkhawatirkan mengingat laga kandang seharusnya menjadi sumber poin utama. Apalagi tekanan dari suporter akan semakin besar di laga sepenting ini.
Meski demikian, ada sedikit kabar positif dari lini pertahanan. Dalam empat pertandingan terakhir, mereka tidak kebobolan lebih dari dua gol, menunjukkan adanya peningkatan organisasi permainan.
Bagaimana Kondisi Bali United Jelang Laga?
Bali United datang dengan kondisi jauh lebih santai karena sudah aman dari degradasi. Mereka juga tidak lagi dibebani target juara di musim ini.
