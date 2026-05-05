Tanpa Beban, Bali United Siap Ganggu Ambisi Madura United Menjauh dari Zona Degradasi

JawaPos.com–Pertandingan penting akan tersaji saat Madura United FC menjamu Bali United FC di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore. Laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 ini menjadi momen krusial bagi tim tuan rumah untuk menjauh dari ancaman degradasi.

Madura United saat ini berada dalam posisi yang belum sepenuhnya aman. Namun, situasi sedikit menguntungkan setelah sejumlah tim pesaing di zona merah gagal meraih poin pada pekan yang sama. Hasil itu membuka peluang bagi Laskar Sape Kerrab untuk memperlebar jarak dari zona degradasi jika mampu meraih kemenangan.

Tambahan tiga poin di laga ini akan membuat Madura United unggul lima poin atas Persis Solo, salah satu tim yang masih berjuang keluar dari zona bawah klasemen. Selisih tersebut sangat berarti di sisa kompetisi yang semakin ketat.

Di sisi lain, Bali United datang tanpa tekanan besar. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu sudah relatif aman dari ancaman degradasi dan tidak lagi bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini. Saat ini mereka menempati posisi kedelapan dengan koleksi 45 poin dari 30 pertandingan.

Meski demikian, caretaker pelatih Madura United Rakhmad Basuki menegaskan, timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Menurut dia, Bali United tetap memiliki kualitas skuad yang solid di semua lini.

”Bali United punya kedalaman skuad yang sangat baik. Siapapun yang dimainkan tetap punya kualitas yang sama. Jadi kami harus tetap waspada,” ujar Rakhmad Basuki.

Rakhmad juga menyebut persiapan tim berjalan sesuai rencana dikutip dari ileague.id. Dia optimistis para pemain bisa menerapkan strategi yang telah disiapkan selama sesi latihan.

”Alhamdulillah persiapan berjalan lancar. Kami sudah menyiapkan rencana bermain dan semoga bisa dijalankan dengan baik saat pertandingan nanti,” tambah Rakhmad Basuki.