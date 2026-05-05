Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 5 Mei 2026 | 21.18 WIB

Tanpa Beban, Bali United Siap Ganggu Ambisi Madura United Menjauh dari Zona Degradasi

Skuad Bali United diprediksi jadi batu sandungan untuk Madura United keluar dari zona degradasi. (Istimewa) - Image

Skuad Bali United diprediksi jadi batu sandungan untuk Madura United keluar dari zona degradasi. (Istimewa)

JawaPos.com–Pertandingan penting akan tersaji saat Madura United FC menjamu Bali United FC di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore. Laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 ini menjadi momen krusial bagi tim tuan rumah untuk menjauh dari ancaman degradasi.

Madura United saat ini berada dalam posisi yang belum sepenuhnya aman. Namun, situasi sedikit menguntungkan setelah sejumlah tim pesaing di zona merah gagal meraih poin pada pekan yang sama. Hasil itu membuka peluang bagi Laskar Sape Kerrab untuk memperlebar jarak dari zona degradasi jika mampu meraih kemenangan.

Tambahan tiga poin di laga ini akan membuat Madura United unggul lima poin atas Persis Solo, salah satu tim yang masih berjuang keluar dari zona bawah klasemen. Selisih tersebut sangat berarti di sisa kompetisi yang semakin ketat.

Di sisi lain, Bali United datang tanpa tekanan besar. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu sudah relatif aman dari ancaman degradasi dan tidak lagi bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini. Saat ini mereka menempati posisi kedelapan dengan koleksi 45 poin dari 30 pertandingan.

Meski demikian, caretaker pelatih Madura United Rakhmad Basuki menegaskan, timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Menurut dia, Bali United tetap memiliki kualitas skuad yang solid di semua lini.

”Bali United punya kedalaman skuad yang sangat baik. Siapapun yang dimainkan tetap punya kualitas yang sama. Jadi kami harus tetap waspada,” ujar Rakhmad Basuki.

Rakhmad juga menyebut persiapan tim berjalan sesuai rencana dikutip dari ileague.id. Dia optimistis para pemain bisa menerapkan strategi yang telah disiapkan selama sesi latihan.

”Alhamdulillah persiapan berjalan lancar. Kami sudah menyiapkan rencana bermain dan semoga bisa dijalankan dengan baik saat pertandingan nanti,” tambah Rakhmad Basuki.

Laga ini diprediksi berlangsung sengit. Madura United membutuhkan kemenangan demi bertahan di kasta tertinggi, sementara Bali United tetap berpotensi menjadi batu sandungan meski tanpa beban.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Madura United vs Bali United! Laskar Sape Kerrab Wajib Menang demi Lolos Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Madura United vs Bali United! Laskar Sape Kerrab Wajib Menang demi Lolos Degradasi

Selasa, 5 Mei 2026 | 17.27 WIB

Prediksi Madura United vs Bali United, Tuan Rumah Diuntungkan Badai Cedera Tim Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Madura United vs Bali United, Tuan Rumah Diuntungkan Badai Cedera Tim Tamu

Selasa, 5 Mei 2026 | 16.40 WIB

Adaptasi Gaya Permainan Ala Eredivisie Mulai Terlihat di Bali United, Johnny Jansen Dapat Pujian - Image
Sepak Bola Indonesia

Adaptasi Gaya Permainan Ala Eredivisie Mulai Terlihat di Bali United, Johnny Jansen Dapat Pujian

Jumat, 1 Mei 2026 | 12.53 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore