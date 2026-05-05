Jadwal AFC U-17 Asian Cup 2026 Timnas Indonesia vs Tiongkok, Siaran Langsung, dan Live Streaming

JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 akan bertemu Tiongkok U-17 pada laga perdana Grup B AFC U-17 Asian Cup 2026, Selasa (5/5) di King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Raihan poin pada partai pembuka sangat penting untuk memudahkan langkah di laga selanjutnya.

Pelatih Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan, sudah melakukan evaluasi dari hasil kurang memuaskan di Piala AFF U17 beberapa waktu lalu. Anak asuhnya siap tampil melawan Tiongkok.

”Semua sepakat untuk introspeksi. Kami sudah evaluasi perbaikan-perbaikan dan mudah-mudahan di sisa waktu yang ada sebelum pertandingan pertama dapat kami manfaatkan untuk berlatih taktikal untuk menghadapi China,” kata Kurniawan dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia.

Pada ajang Piala Asia U-17 2026, Garuda Muda tergabung di grup B berama raksasa Asia, Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Meski tidak mudah, PSSI menargetkan untuk lolos fase grup. Sama seperti edisi sebelumnya, delapan tim yang melaju ke perempat final akan sekaligus meraih tiket Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.

Timnas U-17 Indonesia generasi saat ini bertekad untuk meneruskan aksi gemilang generasi sebelumnya asuhan pelatih Nova Arianto. Saat itu, timnas U-17 mampu lolos dari fase grup dan tampil di Piala Dunia U-17 untuk pertama kali.

Jadwal AFC U-17 Asian Cup 2026 Timnas Indonesia vs Tiongkok

Selasa, 5 Mei 2026

22.45 WIB