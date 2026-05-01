10 Pemain Termahal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Persib Bandung Dominasi

JawaPos.com - Sebanyak 23 pemain telah dipanggil tim pelatih untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen ini bakal dilangsungkan pada 24 Juli 2026 hingga 26 Agustus 2026.

Di turnamen sepak bola bergengsi regional Asia Tenggara itu, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam vs Timor Leste.

Nah, sebelum mengikuti turnamen dua tahunan itu, John Herdman sengaja memanggil sebanyak 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. TC rencananya akan dilangsungkan di Jakarta pada 26-30 Mei 2026.

Pemain yang berkiprah di Super League pun dipanggil, mulai dari pemain Persib Bandung, Persija Jakarta, Dewa United, Borneo FC, hingga PSIM Yogyakarta. Herdman sengaja memanggil pemain yang berkarier di Tanah Air, karena memiliki keleluasaan ketimbang memanggil mereka yang berkarier di luar negeri.

Fakta itu cukup masuk akal, karena Piala AFF belum masuk kalender resmi FIFA. Artinya, BTN maupun PSSI kesulitan memanggil pemain diaspora yang berkarier di luar negeri seperti Jay Idzes (Sassuolo/Italia), Emil Audero (Cremonese/Italia), hingga Kevin Diks (Gladbach/Jerman), dan pemain diaspora lainnya.

Namun, pemain yang dipanggil Herdman di Piala AFF 2026 tak kalah berkualitas. Berdasarkan unggahan Transfermarkt, tercatat beberapa pemain memiliki nilai pasar fantastis.

Sebut saja dua pemain Persib, Thom Haye dan Marc Klok. Haye berada di posisi teratas dengan nilai pasar mencapai Rp 17,38 miliar. Dan, disusul Marc Klok dengan nilai pasar mencapai Rp 6,95 miliar.

Disusul kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata, dengan nilai pasar mencapai Rp 6,95 miliar.