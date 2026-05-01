10 Pemain Termahal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Persib Bandung Dominasi

Thom Haye merupakan pemain Persib Bandung dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia hadapi Piala AFF 2026. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Sebanyak 23 pemain telah dipanggil tim pelatih untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen ini bakal dilangsungkan pada 24 Juli 2026 hingga 26 Agustus 2026.
Di turnamen sepak bola bergengsi regional Asia Tenggara itu, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam vs Timor Leste.
Nah, sebelum mengikuti turnamen dua tahunan itu, John Herdman sengaja memanggil sebanyak 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. TC rencananya akan dilangsungkan di Jakarta pada 26-30 Mei 2026.
Pemain yang berkiprah di Super League pun dipanggil, mulai dari pemain Persib Bandung, Persija Jakarta, Dewa United, Borneo FC, hingga PSIM Yogyakarta. Herdman sengaja memanggil pemain yang berkarier di Tanah Air, karena memiliki keleluasaan ketimbang memanggil mereka yang berkarier di luar negeri.
Fakta itu cukup masuk akal, karena Piala AFF belum masuk kalender resmi FIFA. Artinya, BTN maupun PSSI kesulitan memanggil pemain diaspora yang berkarier di luar negeri seperti Jay Idzes (Sassuolo/Italia), Emil Audero (Cremonese/Italia), hingga Kevin Diks (Gladbach/Jerman), dan pemain diaspora lainnya.
Namun, pemain yang dipanggil Herdman di Piala AFF 2026 tak kalah berkualitas. Berdasarkan unggahan Transfermarkt, tercatat beberapa pemain memiliki nilai pasar fantastis.
Sebut saja dua pemain Persib, Thom Haye dan Marc Klok. Haye berada di posisi teratas dengan nilai pasar mencapai Rp 17,38 miliar. Dan, disusul Marc Klok dengan nilai pasar mencapai Rp 6,95 miliar.
Disusul kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata, dengan nilai pasar mencapai Rp 6,95 miliar.
Kehadiran mereka dianggap mumpuni dalam menjalani persaingan di Piala AFF nanti, dan diharapkan memberikan performa terbaik meski tak diperkuat pemain yang berkarier di luar negeri.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam