Respons Berkelas Shayne Pattynama! Bek Timnas Indonesia Kalah Saing dari Dony Tri Pamungkas di Persija Jakarta

JawaPos.com - Bintang Persija Jakarta, Shayne Pattynama, memberikan respons berkelas usai kalah saing dari Dony Tri Pamungkas. Shayne menjadikannya sebagai bahan pembelajaran.

Shayne didatangkan oleh Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim Super League 2025/2026. Dengan segudang pengalamannya di tanah Eropa, pemain berusia 27 tahun itu digadang-gadang bakal menjadi andalan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Namun fakta di lapangan, Shayne justru kalah saing dari Dony Tri Pamungkas. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, kerap mempercayakan posisi bek sayap kiri kepada pemain muda berusia 21 tahun tersebut.

Kepercayaan yang diberikan Souza kepada Dony bukan hanya semata-mata untuk memenuhi slot pemain U-23, melainkan karena penampilannya yang impresif. Wonderkid Persija Jakarta itu membayar kepercayaan yang diberikan dengan mencatat satu gol dan assist dari 23 penampilannya bersama Macan Kemayoran

Terkait situasi tersebut, Shayne mengakui dirinya datang ke Persija Jakarta dalam kondisi yang tidak ideal setelah mengalami cedera. Namun, pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu menegaskan saat ini kondisinya sudah prima.

“Kondisi kebugaran saya juga semakin membaik. Saya datang pada musim dingin dalam kondisi cedera, dan tentu saja saya belum mendapatkan menit bermain yang saya inginkan,” kata Shayne saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com beberapa hari lalu, dikutip Jumat (1/5/2026).

Meski demikian, Shayne tidak kecil hati. Pemain berlabel Timnas Indonesia menyebut ini adalah situasi yang normal dalam sepak bola.

“Tapi ini juga bagian dari sepak bola. Terkadang ada momen bagus dalam karier, terkadang ada momen untuk belajar,” tuturnya.

Shayne pun menjadikan momen ini sebagai bagian dari proses pemebelajaran. Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan akan bekerja lebih ekstra lagi demi mengambil tempat utama di skuad Persija Jakarta.