Senin, 4 Mei 2026 | 22.04 WIB

Resmi! Susunan Pemain Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Marc Klok Cadangan, Beckham Putra Starter

Kapten Persib Bandung Marc Klok jadi cadangan kontra PSIM. (Dok. Persib)

 JawaPos.com - Daftar susunan pemain dalam pertandingan Persib Bandung versus PSIM Yogyakarta telah diketahui. Kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaiknya dalam laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 tersebut.

Dalam laga tersebut, Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- menjamu tamunya PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (4/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini cukup krusial bagi Persib Bandung. Kemenangan wajib didapat skuad Pangeran Biru demi mempertegas posisinya di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.

Persib Bandung menurunkan skuad terbaiknya dalam laga krusial ini. Di bawah mistar gawang, Teja Paku Alam tetap menjadi pilihan utama. Kemudian lini belakang diperkuat oleh Frans Putros, Federico Barba, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto.

Pelatih Persib Bandung, Bojam Hodak, menepikan Marc Klok. Di lini tengah, juru taktik asal Kroasia itu memasang Luciano Guaycochea yang di laga sebelumnya absen, dan dua pemain lainnya yakni Adam Alis dan Thom Haye.

Perubahan juga terjadi pada lini serang, dengan menepikan Andrew Jung. Pada kesempatan kali ini, Hodak menurunkan Ramon Tanque sejak menit awal, yang akan dibantu oleh dua pemain sayap lincah, Beckham Putra dan Berguinho.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta datang dengan kekuatan terbaiknya. Pelatih Jean Paul Van Gastel tidak melakukan banyak perubahan dalam skuad melawan Persib Bandung.

Kiper muda berlabel Timnas Indonesia, Cahya Supriadi masih dipercaya mengawal gawang PSIM Yogyakarta. Di lini belakang dihuni oleh Raka Cahyana, Franco Ramos Mingo, Jop van der Avert, dan Yusaku Yamadera.

Kemudian lini tengah diperkuat trio andalan Ze Valente, Donny Warmerdam, dan Savio Sheva. Sementara pada sektor penyerangan, PSIM Yogyakarta akan mengandalkan trio Ezequiel Vidal, Riyatno Abiyoso, dan Deri Corfe.

Susunan Pemain Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Frans Putros, Federico Barba, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto; Adam Alis, Thom Haye, Luciano Guaycochea; Beckham Putra, Berguinho, Ramon Tanque.

