Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 20.48 WIB

PSSI Buka Suara! Jelang Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung, Yunus Nusi Jawab Kabar Perbaikan Rumput GBK

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos) - Image

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, angkat bicara mengenai kabar yang menyebut federasi meminta pihak pengelola GBK untuk perbaikan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Yunus menegaskan kabar tersebut tidak benar dan menilai bahwa ada kesalahpahaman.

Kabar soal PSSI meminta pihak GBK melakukan pergantian rumput muncul setelah Persija Jakarta terancam tidak bisa menjamu Persib Bandung di SUGBK pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026. Kabar tersebut diungkap oleh Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta, Tauhid Indrasjarief atau yang biasa disapa Bung Ferry.

Ferry mendapatkan kabar tersebut setelah menerima informasi dari pihak pengelola GBK. Kata dia, pihak pengelola GBK diminta PSSI untuk melakukan perawatan rumput karena akan dipakai Timnas Indonesia pada FIFA Matchday 2026 yang digelar 5 Juni mendatang.

PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi pun buka suara mengenai isu tersebut. Yunus menjelaskan bahwa federasi tahu bahwa akan ada duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung. Tapi, ia menyebut bahwa pihaknya belum mendapat kabar apapun dari pengelola GBK bahwa laga sarat gengsi itu akan dimainkan di SUGBK.

“PSSI tentu mengetahui jadwal pelaksanaan pertandingannya, tapi belum ada pemberitahuan dari Badan Pengelola GBK Senayan ke PSSI tentang pemakaian lapangan,” kata Yunus dalam keterangan resminya, Senin (4/5/2026).

Yunus juga mengungkapkan sampai saat ini PSSI belum mendengar laporan dari pengelola GBK terkait isu perbaikan rumput. Pria berusia 56 tahun itu bahkan menilai kalau rumput stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu masih sangat bagus.

“Kemudian PSSI juga belum menerima pemberitahuan dari Pengelola GBK tentang adanya rencana perbaikan rumput lapangan SUGBK. Bagi PSSI, lapangan atau rumput saat ini juga masih dalam keadaan yang baik, bahkan bagi kami sangat baik karena beberapa waktu yang lalu kan digunakan oleh Timnas dan kita lihat sendiri kualitasnya juga bagus,” tutur Yunus.

Lebih lanjut, Yunus mengaku cukup kaget ketiga mendengar kabar yang menyebut PSSI meminta perbaikan rumput SUGBK. Menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan karena kualitas rumput masih bagus dan gelaran FIFA Matchday juga hanya tinggal satu bulan lagi. Dia merasa persoalan ini muncul karena adanya kesalahpahaman.

“Ketika mendengar akan ada perbaikan rumput dari Persija, saya juga kaget kok ada perbaikan rumput atau rumputnya mau diangkat. Mungkin salah paham saja, kami masih belum yakin akan ada perbaikan rumput karena tidak lama lagi atau pada bulan Juni nanti SUGBK akan digunakan oleh Timnas pada bulan Juni yang akan datang,” jelasnya.

“Maka dalam waktu yang sangat sempit, sangat tidak teknis ketika akan ada pengangkatan rumput lagi. Mungkin itu yang saya maksud ke salah pahaman dan nggak mungkin lah SUGBK dalam waktu yang singkat ini kemudian akan memperbaiki rumputnya,” tambah Yunus.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persija Jakarta vs Persib Bandung Memanas! Panpel Siapkan 4 Kendaraan Tempur Milik TNI untuk Marc Klok Cs - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta vs Persib Bandung Memanas! Panpel Siapkan 4 Kendaraan Tempur Milik TNI untuk Marc Klok Cs

Senin, 4 Mei 2026 | 18.34 WIB

Akhirnya! PSSI Beri Restu Persija Jakarta Pakai SUGBK untuk Jamu Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Akhirnya! PSSI Beri Restu Persija Jakarta Pakai SUGBK untuk Jamu Persib Bandung

Senin, 4 Mei 2026 | 20.29 WIB

Mauricio Souza Isyaratkan Rotasi! Prediksi Susunan Pemain Persijap Jepara vs Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauricio Souza Isyaratkan Rotasi! Prediksi Susunan Pemain Persijap Jepara vs Persija Jakarta

Senin, 4 Mei 2026 | 20.21 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore