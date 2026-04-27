Kalah Lawan Bali United, Alex Tank Sebut PSM Makassar Wajib Fokus Demi Raih Poin Penting

JawaPos.com–PSM Makassar gagal meraih poin lawan Bali United FC pada laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/26, Senin (27/4). Laga berakhir 2-0 untuk kemenangan tim dari pulau Dewata.

PSM Makassar tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri usai menjalani pertandingan sebelumnya. Memiliki waktu persiapan yang cukup singkat dan mengandalkan semangat, skuad Juku Eja masih gagal membawa pulang poin dari kandang lawan.

Padatnya jadwal kompetisi membuat tim harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi pemain, menjalani latihan, sekaligus melakukan perjalanan menuju Bali.

Alex Tank mengakui situasi tersebut bukan hal mudah bagi timnya. Namun menurut pemain asal Brasil itu, kondisi seperti ini juga dirasakan banyak klub lain di kompetisi musim ini. Sehingga PSM harus tetap fokus menghadapi pertandingan.

”Waktu menuju pertandingan cukup singkat karena kami hanya punya beberapa hari untuk istirahat, latihan, dan perjalanan ke sini,” ujar Alex Tank dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, dia menilai pertandingan melawan Bali United telah menunjukan mentalitas kuat. Setiap laga di BRI Super League memiliki tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan konsentrasi penuh sejak menit awal.

”Setiap pertandingan di liga ini sangat sulit dimenangkan. Karena itu kami harus benar-benar fokus untuk pertandingan selanjutnya,” beber dia.

PSM datang ke markas Bali United sebenarnya memiliki modal positif setelah meraih kemenangan atas Persik pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi suntikan motivasi tambahan untuk menjaga tren positif di sisa musim ini.