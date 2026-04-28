Bali United Bidik Tiga Poin di Laga Versus PSM Makassar, Johnny Jansen Andalkan Kedalaman Skuad

Johnny Jansen siapkan balas dendam Bali United lawan Persebaya Surabaya. (Bali United)
JawaPos.com - Bali United bersiap menghadapi tantangan penting saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4) malam.
Di tengah padatnya jadwal kompetisi, pelatih Johnny Jansen menegaskan timnya tetap fokus menjaga konsistensi demi meraih hasil maksimal.
Memasuki akhir musim, intensitas pertandingan semakin tinggi. Waktu pemulihan yang singkat menjadi tantangan bagi hampir seluruh peserta kompetisi. Namun, kondisi tersebut tidak dianggap sebagai hambatan besar oleh pelatih asal Belanda itu.
Menurut Johnny Jansen, situasi seperti ini juga dialami banyak tim lain, termasuk PSM Makassar. Karena itu, Bali United memilih memaksimalkan waktu persiapan yang ada tanpa membebani kondisi fisik pemain secara berlebihan.
“Memang singkat, tapi PSM Makassar juga mengalami hal yang sama. Banyak tim mengalami hal yang sama. Saya tidak menganggap itu masalah, tapi memang begitulah keadaannya,” ujar Johnny Jansen dikutip dari ileague.id.
Salah satu perkembangan positif yang dimiliki Bali United saat ini adalah komposisi tim yang semakin seimbang.
Dalam beberapa pertandingan terakhir, Serdadu Tridatu mampu memadukan pemain lokal, asing, hingga pemain muda dengan cukup baik.
Johnny menilai kombinasi tersebut memberi dampak positif terhadap fleksibilitas permainan tim. Bahkan pada laga sebelumnya, Bali United menutup pertandingan dengan dominasi pemain lokal dan sejumlah pemain muda di lapangan.
“Jika Anda melihat pertandingan terakhir, kami mengakhiri pertandingan dengan tujuh pemain lokal, empat pemain asing, dan juga empat pemain di bawah usia 23 tahun,” katanya.
