Bali United vs PSM Makassar: Rahmat Arjuna Optimistis Serdadu Tridatu Lanjutkan Tren Positif

JawaPos.com–Bali United FC akan menghadapi laga penting pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4). Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk melanjutkan tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun dalam laga sebelumnya.

Kepercayaan diri skuad Bali United sedang meningkat usai kemenangan meyakinkan 4-1 atas Malut United FC di kandang sendiri. Tidak berhenti di situ, tim asuhan Bali United kembali menunjukkan konsistensi dengan mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Persita Tangerang lewat kemenangan tipis 1-0.

Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna menyebut, seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur menjelang duel menghadapi PSM Makassar. Suasana tim saat ini dipenuhi semangat untuk menjaga momentum kemenangan.

”Persiapan kami sangat baik. Semua pemain dalam kondisi fit dan bersemangat untuk pertandingan ini,” ujar Rahmat Arjuna dikutip dari ileague.id.

Pemain muda tersebut menilai dua kemenangan sebelumnya menjadi suntikan motivasi besar bagi tim untuk kembali tampil maksimal. Dia berharap Bali United mampu menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih demi mengamankan hasil positif di kandang sendiri.

”Dua kemenangan sebelumnya tentu menjadi motivasi bagi kami agar bisa bermain lebih baik lagi. Kami juga harus menjalankan instruksi pelatih dengan baik supaya bisa memenangkan pertandingan dan memperbaiki posisi di klasemen,” lanjut Rahmat Arjuna.

Meski demikian, Bali United dipastikan tidak akan mendapatkan laga mudah. PSM Makassar datang ke Gianyar dengan modal kemenangan yang juga cukup meyakinkan. Tim berjuluk Juku Eja itu sebelumnya sukses menundukkan Persik Kediri dengan skor 3-1 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, pada 23 April 2026.

Hasil tersebut membuat kepercayaan diri PSM meningkat jelang menghadapi Bali United. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung ketat mengingat keduanya sama-sama sedang berada dalam performa positif.