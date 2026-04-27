Bali United vs PSM Makassar: Rahmat Arjuna Optimistis Serdadu Tridatu Lanjutkan Tren Positif

Pemian Bali United Rahmat Arjuna. (Istimewa)
JawaPos.com–Bali United FC akan menghadapi laga penting pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4). Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk melanjutkan tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun dalam laga sebelumnya.
Kepercayaan diri skuad Bali United sedang meningkat usai kemenangan meyakinkan 4-1 atas Malut United FC di kandang sendiri. Tidak berhenti di situ, tim asuhan Bali United kembali menunjukkan konsistensi dengan mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Persita Tangerang lewat kemenangan tipis 1-0.
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna menyebut, seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur menjelang duel menghadapi PSM Makassar. Suasana tim saat ini dipenuhi semangat untuk menjaga momentum kemenangan.
Baca Juga:Bangga! Akademi Persib Cimahi dan Puteri Tangsel City Jadi Wakil Indonesia di Gothia Cup 2026
”Persiapan kami sangat baik. Semua pemain dalam kondisi fit dan bersemangat untuk pertandingan ini,” ujar Rahmat Arjuna dikutip dari ileague.id.
Pemain muda tersebut menilai dua kemenangan sebelumnya menjadi suntikan motivasi besar bagi tim untuk kembali tampil maksimal. Dia berharap Bali United mampu menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih demi mengamankan hasil positif di kandang sendiri.
”Dua kemenangan sebelumnya tentu menjadi motivasi bagi kami agar bisa bermain lebih baik lagi. Kami juga harus menjalankan instruksi pelatih dengan baik supaya bisa memenangkan pertandingan dan memperbaiki posisi di klasemen,” lanjut Rahmat Arjuna.
Meski demikian, Bali United dipastikan tidak akan mendapatkan laga mudah. PSM Makassar datang ke Gianyar dengan modal kemenangan yang juga cukup meyakinkan. Tim berjuluk Juku Eja itu sebelumnya sukses menundukkan Persik Kediri dengan skor 3-1 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, pada 23 April 2026.
Hasil tersebut membuat kepercayaan diri PSM meningkat jelang menghadapi Bali United. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung ketat mengingat keduanya sama-sama sedang berada dalam performa positif.
Bali United tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter di Stadion Dipta untuk mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun. Tambahan tiga poin akan sangat penting bagi Serdadu Tridatu untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas BRI Super League musim ini.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!