Edi Yulianto
Senin, 4 Mei 2026 | 14.25 WIB

Link Live Streaming, Susunan Pemain hingga Rekor Pertemuan Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta

Persib kembali memimpin perburuan gelar di puncak klasemen Super League, di mana kini mereka mendapat ujian menghadapi PSIM Yogyakarta. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali mendapat ujian pada pekan 31 Super League musim ini. Mereka akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion GBLA, Senin (4/5) sore.

Tekanan memang berada di pundak para pemain Pangeran Biru, karena mereka dituntut menang agar bisa menjaga posisi mereka di puncak klasemen saat ini. Persib berada di puncak setelah mengumpulkan 69 poin, perolehan sama dengan Borneo FC di posisi kedua.

Karena itu, Persib tak boleh sedikit pun menjalani kesalahan di laga tersebut. Jika sedikit saja lengah, mereka bisa dihukum Ze Valente dkk hingga berpotensi digusur Pesut Etam.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, membenarkan situasi itu. Namun, pelatih berpaspor Kroasia ini lebih mengenal karakter para pemainnya. Dengan motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi setelah melakukan comeback saat mengalahkan Bhayangkara FC, Hodak optimistis dengan peluang timnya di pertandingan ini.

"Saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi saya berharap di akhir pertandingan kami akan mendapatkan hasil yang positif,” cetus Hodak.

Komentar Bojak sangat beralasan karena timnya kerap kesulitan menghadapi PSIM sejauh ini, di mana mereka hanya meraih satu kemenangan dan dua kali imbang dari tiga pertemuan terakhir.

Rekor Pertemuan

24/08/2025 - PSIM Yogyakarta 1-1 Persib Bandung

05/02/2006 - PSIM Yogyakarta 0-2 Persib Bandung

