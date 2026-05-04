Prediksi Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta, Antara Tekanan dan Kepercayaan

JawaPos.com - Persib Bandung ingin melanjutkan tren positif usai melakukan comeback luar biasa saat mempermalukan tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC. Kemenangan yang membawa Persib kembali ke puncak klasemen, kini akan menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (4/5) sore.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan atmosfer di ruang ganti begitu positif. Epic comeback melawan Bhayangkara FC adalah faktornya. “Hanya berselang empat hari di antara pertandingan-pertandingan ini, atmosfer (tim) sedang bagus karena hasil pertandingan terakhir dan performa di babak kedua saja,” kata Hodak.

Persib tak mau memandang sebelah mata PSIM Yogyakarta yang kini menghuni posisi 10 klasemen sementara. Tim asuhan Jean-Paul van Gastel itu tak bisa Hodak kalahkan pada putaran pertama. Baginya, Laskar Mataram adalah tim yang cukup terorganisasi dengan baik.

“Kami sedang fokus pada Yogya (PSIM), tim yang terorganisir dengan baik, sulit dikalahkan di semua pertandingan mereka, bahkan ketika mereka kalah, mereka kalah dengan selisih satu gol saja. Tak ada yang (meremehkan) mereka, tim yang bekerja sangat keras,” tuturnya.

Hodak memperkirakan Maung Bandung akan kesulitan menghadapi Ze Valente dkk. Namun, rekor kandang bisa menjadi modal tim Biru Barat meraih hasil maksimal. Seperti diketahui Persib belum pernah kalah di kandang musim ini.

“Jadi, saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi saya berharap di akhir pertandingan kami akan mendapatkan hasil yang positif,” harap Hodak.

Bek Persib, Federico Barba, menyebutkan dengan kerja keras dan kebersamaan, timnya bisa melalui momen sulit itu untuk terus bertarung di trek juara. Kemenangan terakhir tersebut jadi modal penting melakoni laga selanjutnya, Barba tak ingin kehilangan kesempatan memenangkan gelar musim ini.

“Saya rasa dari pertandingan terakhir, kami mendapat banyak kepercayaan diri karena itu jadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami bisa melewatinya bersama-sama. Dan, ini sangat bagus karena sekarang kami butuh lebih banyak energi,” ucap Barba.