Jadwal Persib vs PSIM Jogjakarta: Laga Krusial Penentu Gelar di Puncak Klasemen Super League 2025/2026

Jadwal pertandingan Persib vs PSIM Jogjakarta di Super League 2025/2026. (@persib)
JawaPos.com–Persib Bandung kembali dihadapkan pada laga krusial dalam perburuan gelar Super League 2025/2026 saat menjamu PSIM Jogjakarta. Pertandingan pekan ke-31 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5) pukul 15.30 WIB.
Menganggap setiap pertandingan super league sebagai final, Maung Bandung dituntut tampil tanpa cela. Mereka tak ingin kembali kehilangan poin dari PSIM seperti pada pertemuan pertama yang berakhir imbang 1-1.
Sebelum laga kontra PSIM pada pekan ke-31, Persib masih memimpin klasemen dengan 69 poin, jumlah yang sama dengan Borneo FC di posisi kedua. Namun, keunggulan head-to-head membuat tim asal Bandung itu tetap berada di puncak klasemen super league.
Baca Juga:Jadwal Final PSS Sleman vs Garudayaksa Perebutkan Gelar, Adhyaksa vs Persipura Jayapura Berebut Tiket Terakhir
Situasi ini membuat setiap laga menjadi sangat menentukan. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam perebutan gelar.
Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan, meski PSIM berada di papan tengah, lawan yang akan dihadapi bukan tim yang mudah ditaklukkan. Kekuatan utama PSIM terletak pada organisasi permainan yang rapi, terutama di lini belakang.
Tim asal Jogjakarta itu dikenal sulit ditembus dan jarang kalah dengan selisih besar. ”Mereka tim yang sangat terorganisir dan sulit dikalahkan. Bahkan saat kalah pun, selisih golnya tipis,” ujar Hodak.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti etos kerja para pemain PSIM yang dinilai selalu tampil maksimal di setiap pertandingan.
Dari kubu lawan, pelatih Jean-Paul van Gastel mengakui Persib sedang dalam tren positif. Namun, dia memastikan timnya tidak datang ke Bandung tanpa persiapan.
Van Gastel telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam agresivitas tuan rumah. Terutama dengan memperkuat lini tengah agar tidak memberi ruang bagi pemain Persib.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan