Jadwal Persib vs PSIM Jogjakarta: Laga Krusial Penentu Gelar di Puncak Klasemen Super League 2025/2026

JawaPos.com–Persib Bandung kembali dihadapkan pada laga krusial dalam perburuan gelar Super League 2025/2026 saat menjamu PSIM Jogjakarta. Pertandingan pekan ke-31 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5) pukul 15.30 WIB.

Menganggap setiap pertandingan super league sebagai final, Maung Bandung dituntut tampil tanpa cela. Mereka tak ingin kembali kehilangan poin dari PSIM seperti pada pertemuan pertama yang berakhir imbang 1-1.

Sebelum laga kontra PSIM pada pekan ke-31, Persib masih memimpin klasemen dengan 69 poin, jumlah yang sama dengan Borneo FC di posisi kedua. Namun, keunggulan head-to-head membuat tim asal Bandung itu tetap berada di puncak klasemen super league.

Situasi ini membuat setiap laga menjadi sangat menentukan. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam perebutan gelar.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan, meski PSIM berada di papan tengah, lawan yang akan dihadapi bukan tim yang mudah ditaklukkan. Kekuatan utama PSIM terletak pada organisasi permainan yang rapi, terutama di lini belakang.

Tim asal Jogjakarta itu dikenal sulit ditembus dan jarang kalah dengan selisih besar. ”Mereka tim yang sangat terorganisir dan sulit dikalahkan. Bahkan saat kalah pun, selisih golnya tipis,” ujar Hodak.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti etos kerja para pemain PSIM yang dinilai selalu tampil maksimal di setiap pertandingan.

Dari kubu lawan, pelatih Jean-Paul van Gastel mengakui Persib sedang dalam tren positif. Namun, dia memastikan timnya tidak datang ke Bandung tanpa persiapan.