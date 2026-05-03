PSS Sleman Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League Musim Depan, Persipura Jayapura Play Off Lawan Adhyaksa FC

PSS Sleman menang 3-0 atas PSIS Semarang, Super Elja susul Garudayaksa FC promosi ke Super League 2026. (instagram @pssleman)
JawaPos.com–PSS Sleman resmi menyusul Garudayaksa FC promosi ke Super League musim depan. Kepastian tersebut didapat tim berjulukkan Super Elja usai meraih kemenangan atas PSIS Semarang di pekan ke-27 atau pekan terakhir Grup 2 Championship 2025/2026.
PSS Sleman menang telak 3-0 PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5) sore WIB. Gol-gol kemenangan Super Elja dicetak Gustavo Tocantins (34’), Junior Haqi (58’), dan Arda Alfareza (86’).
Atas kemenangan ini, PSS Sleman mengunci tiket promosi langsung ke Super League musim depan setelah finis posisi pertama pada tabel klasemen Grup 2 dengan raihan 56 poin. Tim polesan Ansyari Lubis itu unggul head to head atas Persipura Jayapura yang mengumpulkan jumlah poin yang sama.
Meski demikian, perjalanan PSS Sleman belum berakhir. Skuad Super Elja masih akan memainkan laga final melawan Garudayaksa FC untuk memperebutkan gelar juara Championship 2025/2026.
PSS Sleman menjadi tim kedua dari Championship yang mengunci tiket promosi langsung ke Super League musim depan. Sebelumnya, sudah ada Garudayksa FC yang mengamankan tiket tersebut.
Garudayaksa FC mengunci tiket promosi langsung setelah bungkam Persikad Depok dengan skor 3-1 di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu (2/5) kemarin. Tambahan tiga poin membuat mereka finis posisi pertama di klasemen Grup 1 dengan koleksi 52 poin, unggul satu angka saja atas Adhyaksa FC yang menjadi runner-up.
Sejatinya, di pertandingan pekan terakhir Grup 2 ini ada tiga tim yang memperebutkan tiket promosi Super League. Selain PSS Sleman, dua tim lainnya adalah Persipura Jayapura dan Barito Putera. Namun karena Super Elja menang atas PSIS Semarang, mereka pun mengunci posisi pertama Grup 2.
Persipura Jayapura juga meraih kemenangan atas Persiku Kudus dengan skor 2-0. Tapi kemenangan itu belum mampu membuatnya finis posisi pertama, karena kalah head to head dari PSS Sleman.
Persipura Jayapura masih punya peluang promosi ke Super League musim depan. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu bakal memainkan laga play off dengan menghadapi runner-up Grup 1 Adhyaksa FC, untuk memprebutkan satu tiket terakhir Super League.
