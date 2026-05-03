Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 01.35 WIB

PSS Sleman Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League Musim Depan, Persipura Jayapura Play Off Lawan Adhyaksa FC

PSS Sleman menang 3-0 atas PSIS Semarang, Super Elja susul Garudayaksa FC promosi ke Super League 2026. (instagram @pssleman) - Image

PSS Sleman menang 3-0 atas PSIS Semarang, Super Elja susul Garudayaksa FC promosi ke Super League 2026. (instagram @pssleman)

JawaPos.com–PSS Sleman resmi menyusul Garudayaksa FC promosi ke Super League musim depan. Kepastian tersebut didapat tim berjulukkan Super Elja usai meraih kemenangan atas PSIS Semarang di pekan ke-27 atau pekan terakhir Grup 2 Championship 2025/2026.

PSS Sleman menang telak 3-0 PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5) sore WIB. Gol-gol kemenangan Super Elja dicetak Gustavo Tocantins (34’), Junior Haqi (58’), dan Arda Alfareza (86’).

Atas kemenangan ini, PSS Sleman mengunci tiket promosi langsung ke Super League musim depan setelah finis posisi pertama pada tabel klasemen Grup 2 dengan raihan 56 poin. Tim polesan Ansyari Lubis itu unggul head to head atas Persipura Jayapura yang mengumpulkan jumlah poin yang sama.

Meski demikian, perjalanan PSS Sleman belum berakhir. Skuad Super Elja masih akan memainkan laga final melawan Garudayaksa FC untuk memperebutkan gelar juara Championship 2025/2026.

PSS Sleman menjadi tim kedua dari Championship yang mengunci tiket promosi langsung ke Super League musim depan. Sebelumnya, sudah ada Garudayksa FC yang mengamankan tiket tersebut.

Garudayaksa FC mengunci tiket promosi langsung setelah bungkam Persikad Depok dengan skor 3-1 di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu (2/5) kemarin. Tambahan tiga poin membuat mereka finis posisi pertama di klasemen Grup 1 dengan koleksi 52 poin, unggul satu angka saja atas Adhyaksa FC yang menjadi runner-up.

Sejatinya, di pertandingan pekan terakhir Grup 2 ini ada tiga tim yang memperebutkan tiket promosi Super League. Selain PSS Sleman, dua tim lainnya adalah Persipura Jayapura dan Barito Putera. Namun karena Super Elja menang atas PSIS Semarang, mereka pun mengunci posisi pertama Grup 2.

Persipura Jayapura juga meraih kemenangan atas Persiku Kudus dengan skor 2-0. Tapi kemenangan itu belum mampu membuatnya finis posisi pertama, karena kalah head to head dari PSS Sleman.

Persipura Jayapura masih punya peluang promosi ke Super League musim depan. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu bakal memainkan laga play off dengan menghadapi runner-up Grup 1 Adhyaksa FC, untuk memprebutkan satu tiket terakhir Super League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Link Live Streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Incar Tiga Poin untuk Promosi ke Super League! - Image
Sepak Bola Indonesia

Link Live Streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Incar Tiga Poin untuk Promosi ke Super League!

Minggu, 3 Mei 2026 | 21.26 WIB

Intip Syarat 3 Tim untuk Promosi Super League: PSS Sleman, Persipura, dan Barito Putera, Siapa Raih Tiket Langsung? - Image
Sepak Bola Indonesia

Intip Syarat 3 Tim untuk Promosi Super League: PSS Sleman, Persipura, dan Barito Putera, Siapa Raih Tiket Langsung?

Minggu, 3 Mei 2026 | 18.24 WIB

Prediksi PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Siap Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Siap Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League!

Minggu, 3 Mei 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore