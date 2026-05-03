Prediksi PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Siap Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League!

PSS Sleman vs PSIS Semarang. (Instagram/@pssleman)
JawaPos.com - PSS Sleman akan melakoni laga krusial melawan PSIS Semarang di pekan ke-27 alias pekan terakhir Grup 2 Championship 2025/2026. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu Super Elja, julukan PSS Sleman, untuk menyegel tiket promosi ke Super League musim depan.
Pertandingan krusial tersebut akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5/2026) pukul 15.30 WIB. Ini menjadi keuntungan besar bagi PSS Sleman karena memainkan laga di kandang sendiri. Dukungan penuh dari pendukung bakal menyuntik semangat para pemain Super Elja untuk merebut kemenangan lawan PSIS Semarang.
PSS Sleman saat ini sedang memuncaki klasemen sementara dengan mengemas 53 poin, sama seperti Persipura Jayapura yang mengekor di posisi kedua. Karena itu, Super Elja wajib menang atas PSIS Semarang jika ingin mempertegas posisinya sekaligus meraih tiket promosi langsung ke Super League musim depan.
Menjelang duel krusial kontra PSIS Semarang, Ansyari Lubis selaku pelatih mengungkapkan skuad PSS Sleman dalam kondisi siap. Ahli taktik berusia 55 tahun itu menyebut Riko Simanjuntak dan kawan-kawan tidak tertekan dengan ketatnya persaingan merebut tiket promosi Super League.
“Saya kira atmosfernya pasti tinggi dan tensinya juga tinggi. Tapi mudah-mudahan seluruh pemain PSS yang saya lihat ya, mereka bebannya tidak terlampau yang nervous, malahan saya kira mereka happy menghadapi pertandingan lawan PSIS Semarang,” ujar Ansyari, dipetik dari laman I.League, Minggu (3/5/2026).
Ansyari ingin anak asuhnya memanfaatkan momentum emas ini. Pertandingan melawan PSIS Semarang disebut menjadi kesempatan bagi pemain untuk mencatatkan sejarah serta memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Sleman.
“Karena momentum ini akan mereka ambil sebagai sesuatu yang bisa membahagiakan orang-orang yang ada di seluruh Sleman dan juga bisa membahagiakan terutama orang tuanya. Jadi momentum itu membuat mereka bisa menjadikan sejarah pribadi buat mereka sendiri,” tuturnya.
PSS Sleman sendiri datang dengan hasil imbang 1-1 kontra Persiba Balikpapan. Hanya saja, Super Elja punya catatan yang cukup bagus dalam lima laga terakhir, dengan meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.
Selain itu, PSS Sleman juga punya catatan oke melawan PSIS Semarang. Gustavo Tocantins dan kawan-kawan meraih kemenangan atas tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu pada pertemuan pertama dengan skor 2-1.
