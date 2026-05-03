Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Minggu, 3 Mei 2026 | 21.26 WIB

Link Live Streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Incar Tiga Poin untuk Promosi ke Super League!

Link live streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang. (instagram.com/@pssleman) - Image

Link live streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang. (instagram.com/@pssleman)

JawaPos.com–PSS Sleman akan menjamu PSIS Semarang pada laga terakhir musim reguler Pegadaian Championship 2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5). Super Elang Jawa mengincar tiga poin untuk memastikan diri lolos langsung ke Super League.

Tim kebanggaan BCS dan Slemania hanya membutuhkan minimal satu poin untuk setidaknya finis di dua besar. Jika bermain seri melawan PSIS sementara Persipura Jayapura menang di laga lain, PSS akan melakoni laga play off promosi menghadapi Adhyaksa FC.

Namun jika menang, Riko Simanjuntak dan rekan akan menjuarai grup Timur, melaju ke final menghadapi Garudayaksa. Sekaligus promosi ke Super League 2026/2027.

PSS saat ini di atas angin. Meski memiliki poin yang sama dengan Persipura (53), namun mereka unggul head to head dari sang rival. Sedangkan dengan Barito Putera di posisi tiga, PSS unggul tiga poin.

Sementara itu kubu PSIS Semarang akan bertanding tanpa beban sore ini (3/5) karena sudah memastikan diri bertahan di Pegadaian Championship musim depan. PSIS selamat dari play off degradasi setelah pesaing mereka, Persiba Balikpapan gagal menang atas PSS pada pekan lalu. Persiba pun akhirnya akan melakoni laga hidup mati untuk tetap di kasta kedua musim depan melawan Persekat Tegal.

Pada dua pertemuan di musim ini, PSS selalu menang atas PSIS Semarang. Terbaru, Super Elja unggul 2-1 atas sang lawan di Stadion Maguwoharjo.

Jadwal PSS vs PSIS

Minggu, 3 Mei 2026

15.30 WIB

Stadion Maguwoharjo, Sleman

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Siap Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Siap Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League!

Minggu, 3 Mei 2026 | 18.16 WIB

Anto Van Java Lepas 15 Persen Saham PSIS ke Keluarga Fariz Julinar, Ini Alasan Lengkapnya - Image
Sepak Bola Indonesia

Anto Van Java Lepas 15 Persen Saham PSIS ke Keluarga Fariz Julinar, Ini Alasan Lengkapnya

Minggu, 3 Mei 2026 | 13.12 WIB

Pertarungan Krusial PSS Sleman Lawan PSIS Demi Tiket Promosi ke Super League 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Pertarungan Krusial PSS Sleman Lawan PSIS Demi Tiket Promosi ke Super League 2026

Minggu, 3 Mei 2026 | 13.06 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore