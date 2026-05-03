Link Live Streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Incar Tiga Poin untuk Promosi ke Super League!

JawaPos.com–PSS Sleman akan menjamu PSIS Semarang pada laga terakhir musim reguler Pegadaian Championship 2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5). Super Elang Jawa mengincar tiga poin untuk memastikan diri lolos langsung ke Super League.

Tim kebanggaan BCS dan Slemania hanya membutuhkan minimal satu poin untuk setidaknya finis di dua besar. Jika bermain seri melawan PSIS sementara Persipura Jayapura menang di laga lain, PSS akan melakoni laga play off promosi menghadapi Adhyaksa FC.

Namun jika menang, Riko Simanjuntak dan rekan akan menjuarai grup Timur, melaju ke final menghadapi Garudayaksa. Sekaligus promosi ke Super League 2026/2027.

PSS saat ini di atas angin. Meski memiliki poin yang sama dengan Persipura (53), namun mereka unggul head to head dari sang rival. Sedangkan dengan Barito Putera di posisi tiga, PSS unggul tiga poin.

Sementara itu kubu PSIS Semarang akan bertanding tanpa beban sore ini (3/5) karena sudah memastikan diri bertahan di Pegadaian Championship musim depan. PSIS selamat dari play off degradasi setelah pesaing mereka, Persiba Balikpapan gagal menang atas PSS pada pekan lalu. Persiba pun akhirnya akan melakoni laga hidup mati untuk tetap di kasta kedua musim depan melawan Persekat Tegal.

Pada dua pertemuan di musim ini, PSS selalu menang atas PSIS Semarang. Terbaru, Super Elja unggul 2-1 atas sang lawan di Stadion Maguwoharjo.

Jadwal PSS vs PSIS Minggu, 3 Mei 2026

15.30 WIB