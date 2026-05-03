Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Minggu, 3 Mei 2026 | 18.24 WIB

Intip Syarat 3 Tim untuk Promosi Super League: PSS Sleman, Persipura, dan Barito Putera, Siapa Raih Tiket Langsung?

Skuad PSS Sleman memiliki kans promosi ke Super League musim depan. (Instagram/@pssleman)

JawaPos.com - Penentuan tim terakhir yang akan mendapatkan tiket promosi langsung menuju Super League akan diketahui pada hari ini. Tiga tim dari Grup Timur, PSS Sleman, Persipura Jayapura, dan Barito Putera akan menentukan nasib di pekan ke-27.

PSS Sleman menjadi unggulan teratas untuk promosi langsung karena saat ini berada di puncak klasemen dengan 53 poin. Meski memiliki poin yang sama dengan peringkat kedua Persipura, namun Super Elang Jawa memiliki keunggulan head-to-head.

Pada laga penentuan sore ini, PSS akan menjamu PSIS Semarang yang sudah dipastikan bertahan di Championship musim depan. Di pertemuan terakhir keduanya, Riko Simanjuntak dan rekan mampu menang dari sang tamu dengan skor 2-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Di Papua, Persipura akan menantang Persiku Kudus. Boaz Solossa dan kolega cukup bermain imbang jika ingin setidaknya mengamankan jatah play-off promosi.

Sementara itu, Barito Putera yang berada di peringkat tiga dengan 50 poin memiliki peluang lebih kecil. Meski nanti memenangkan laga atas Persipal Palu, Laskar Antasari wajib berharap PSS dan Persipura kalah. Namun, jika kedua tim tersebut menang, maka kemenangan Barito akan menjadi sia-sia.

Syarat Promosi Super League

PSS Sleman

  • Menang atas PSIS Semarang (Lolos langsung)
  • Imbang dengan PSIS Semarang, sementara Persipura menang (Finish runner-up dan lolos ke play-off promosi)
  • Kalah dari PSIS Semarang, sementara Persipura dan Barito menang (Gagal promosi karena finish di peringkat tiga dan kalah head-to-head dari Barito Putera)

Persipura Jayapura

  • Menang atas Persiku, sementara PSS menang (Finish runner-up dan lolos ke play-off promosi)
  • Imbang dengan Persiku, sementara PSS kalah (Lolos langsung)
  • Kalah dari Persiku, sementara PSS kalah dan Barito menang (Tetap lolos langsung karena unggul head-to-head atas Barito Putera)

Barito Putera

  • Menang atas Persipal, sementara PSS kalah (Finish runner-up dan lolos ke play-off promosi)
  • Barito Putera tidak boleh imbang atau kalah dari Persipal, karena jika terjadi, apapun hasil yang diraih PSS dan Persipura di laga lain, tetap membuat kedua tim tersebut finish dua besar, sekaligus menutup pintu promosi untuk Barito Putera ke Super League
Editor: Edi Yulianto
