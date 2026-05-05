Jagolah Lai! 10 Menit Andre Rosiade Bongkar Krisis Semen Padang: Degradasi, Tekor Miliaran, Butuh Rp 25 Miliar untuk Juara

JawaPos.com — Andre Rosiade akhirnya angkat suara dan membongkar kondisi internal Semen Padang FC setelah resmi terdegradasi dari Super League 2025/2026 di Banten, termasuk krisis finansial kronis dan kebutuhan dana minimal Rp 25 miliar untuk bangkit. Pernyataan panjang itu muncul usai kekalahan 0-1 dari Dewa United yang memastikan Kabau Sirah turun kasta dan memicu gelombang kekecewaan suporter.

Apa yang Sebenarnya Terjadi Hingga Semen Padang FC Terdegradasi?

Semen Padang FC dipastikan turun ke Liga 2 setelah gagal meraih poin saat bertandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium, Minggu (3/5/2026) malam.

Kekalahan tersebut membuat mereka tak mampu keluar dari zona merah dengan maksimal hanya 29 poin dari tiga laga tersisa.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak Noah Sadaoui pada menit ke-31 melalui sundulan tanpa kawalan.

Sepanjang pertandingan, tekanan dari Rafael Struick dan Egy Maulana Vikri membuat Semen Padang FC kesulitan mengembangkan permainan.

Andre Rosiade menegaskan kekalahan tersebut bukan karena faktor eksternal. “Saya ingin menyampaikan, saya tidak hilang. Tapi tidak mungkin saya bersuara, kalau memang kekalahan kita disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Dan itulah yang terjadi di musim ini,” ujarnya.

Ia juga membandingkan dengan musim sebelumnya yang sempat diwarnai isu nonteknis. “Berbeda dengan musim lalu, di mana ada indikasi, tangan-tangan yang bermain, ingin mendegradasikan kita. Sedangkan tahun ini, kualitas wasit meningkat, bahkan ada wasit asing,” katanya.

Bagaimana Andre Rosiade Menggambarkan Kondisi Klub?