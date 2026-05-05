Jadi Rp 20 Ribu! Semen Padang Degradasi, Harga Tiket Kontra Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Turun!

Skuad Semen Padang FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Manajemen Semen Padang FC akan melakukan evaluasi total setelah klub asal Ranah Minang tersebut dipastikan terdegradasi dari Super League 2025/2026 ke Championship musim depan, dikutip dari ANTARA.
"Manajemen bersama seluruh elemen tim berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh," kata Chief Executive Officer (CEO) Hermawan Ardianto di Padang, Selasa.
Hermawan mengatakan evaluasi menyeluruh tersebut sebagai langkah perbaikan untuk membangun ulang kekuatan tim agar dapat kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola di tanah air.
"Evaluasi ini untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang," ujar dia.
Baca Juga:Jagolah Lai! 10 Menit Andre Rosiade Bongkar Krisis Semen Padang: Degradasi, Tekor Miliaran, Butuh Rp 25 Miliar untuk Juara
Terkait hasil buruk yang diperoleh Semen Padang FC sepanjang musim 2025/2026, manajemen klub menyampaikan permohonan maaf kepada suporter, pecinta sepak bola serta masyarakat di Ranah Minang.
"Hasil buruk ini tidak sesuai harapan dan berujung pada degradasi tim ke Championship," tutur dia.
Manajemen, Hermawan melanjutkan, memahami dan menyadari bahwa pencapaian klub jauh dari ekspektasi serta menimbulkan kekecewaan bagi banyak pihak. Evaluasi di musim berikutnya diharapkan menjadi momentum bagi Semen Padang untuk bangkit.
Baca Juga:Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Sementara itu, terkait dua laga terakhir melawan Persik Kediri dan Persebaya, manajemen Semen Padang menetapkan kebijakan penyesuaian harga tiket.
Langkah itu diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat agar tetap hadir dan memberikan dukungan langsung kepada tim di stadion.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!