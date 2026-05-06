Menang Kontra Semen Padang Jadi Solusi! Marcos Reina Kejar 3 Poin Selamatkan Persik Kediri Bertahan di Super League

Persik Kediri membidik kemenangan atas Semen Padang demi memastikan bertahan di Super League musim depan. (Dok. Persik)
JawaPos.com — Persik Kediri hanya membutuhkan satu poin lagi untuk bertahan di Super League setelah menang atas Arema FC dan kini membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, Jumat (8/5/2026), demi memastikan nasib mereka tetap aman di kasta tertinggi musim depan.
Kemenangan dalam derbi pekan lalu menjadi titik balik penting bagi tim berjuluk Macan Putih tersebut. Tambahan tiga poin itu membuat posisi mereka semakin menjauh dari zona degradasi yang sepanjang musim menghantui.
Persik Kediri kini berada di ambang keselamatan karena hanya membutuhkan satu poin dari tiga pertandingan tersisa.
Dengan situasi klasemen saat ini, tambahan minimal itu sudah cukup untuk mengunci posisi mereka di Super League musim depan.
Pelatih Marcos Reina Torres mengakui timnya telah menghitung skenario tersebut secara matang.
"Kami tahu apa yang kami butuhkan. Laga melawan Semen Padang menjadi target terdekat kami untuk mendapatkan poin tambahan agar segera memastikan diri bertahan di kasta tertinggi," ujarnya.
Kondisi ini membuat tekanan sedikit berkurang dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Namun, peluang mengamankan tiga poin sekaligus tetap menjadi prioritas utama agar tidak bergantung pada hasil laga lain.
Dengan tiga laga tersisa, Persik memiliki margin kesalahan yang sangat kecil. Satu hasil imbang saja sudah cukup, tetapi kemenangan akan memberikan kepastian lebih cepat tanpa drama hingga pekan terakhir.
Meski Semen Padang sudah dipastikan terdegradasi ke Championship musim 2026/2027, mereka justru berpotensi tampil tanpa tekanan. Situasi ini sering membuat tim yang sudah turun kasta bermain lebih lepas dan sulit diprediksi.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Marcos Reina Torres dan staf pelatih. Mereka menilai tim tanpa beban justru bisa menjadi ancaman nyata, terutama saat bermain di kandang sendiri.
