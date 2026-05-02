Hasil Super League 2025/2026: David Da Silva Hattrick! 10 Pemain Malut United Cukur Persis Solo 5-2

JawaPos.com - Malut United yang bermain 10 pemain berhasil meraih kemenangan telak atas Persis Solo dengan skor 5-2 di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Kick off pertandingan tersebut harus tertunda selama 90 menit lamanya, karena hujan deras disertai petir. Situasi tersebut juga membuat lapangan tergenang, sehingga kick off harus ditunda.

Tambahan tiga poin membuat Malut United kembali ke posisi keempat setelah sempat digeser Persebaya Surabaya. Tim polesan Hendri Susilo itu mengemas 52 poin, unggul satu angka saja atas Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Sementara bagi Persis Solo, ini menjadi kekalahan yang menyakitkan. Mereka masih terkunci di posisi 16 alias zona degradasi dengan koleksi 27 poin. Situasi ini membuat tim asuhan Milomir Seslija itu semakin dekat dengan degradasi ke Championship, mengingat kompetisi tinggal menyisakan tiga laga tersisa.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo sebagai tim tamu justru langsung mendapat peluang emas pada menit ke-11 lewat Bruno Gomes yang berhasil melewati kiper Malut United, Angga Saputro. Namun sialnya, tendangan Bruno masih mampu diblok oleh Nilson Barbosa yang berada di garis gawang.

Persis Solo berhasil membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-14 lewat sontekan Bruno Gomes setelah memanfaatkan umpan dari Roman Paparyha. Hanya berselang empat menit, Malut United berhasil membalasnya lewat tandukan David Da Silva usai memanfaatkan umpan Tyronne del Pino.

Malut United terpaksa bermain 10 menit, karena Gustavo Franca diganjar kartu merah pada menit ke-31 usai melakukan tekel keras ke salah satu pemain Persis Solo. Alih-alih bermain bertahan, tim berjuluk Laskar Kie Raha itu justru tetap tampil terbuka melawan 11 pemain Persis Solo.

Bahkan, Malut United sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Gol kedua tersebut kembali dicetak lewat tandukan David Da Silva. Skema gol tersebut pun sama, yakni melalui sepak pojok via umpan Tyronne del Pino. Persis Solo mencoba merespons gol tersebut dengan permainan cepat.