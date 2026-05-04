Bernardo Tavares Ucap Terima Kasih! Usai Persebaya Surabaya Menang 3 Laga Beruntun dan Ulang Tahunnya Dirayakan

JawaPos.com–Bernardo Tavares merasa senang bisa membawa Persebaya Surabaya meraih tiga kemenangan beruntun di Super League sejak laga melawan Malut United. Bahkan di tiga laga tersebut, tim asuhannya tidak pernah kebobolan.

Melalui sosial media, Bernardo Tavares mengucapkan terima kasih kepada para pemain, staf pelatih, dan Bonek, di laga kemenangan melawan PSBS Biak. Pelatih asal Portugal tersebut juga memuji kerja keras pemain Persebaya yang berhasil meraih tiga kemenangan beruntun dan tidak pernah kebobolan.

”Ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Persebaya, pemain, staf, dan pendukung, atas kemenangan dalam pertandingan kemarin. Ini adalah kemenangan ketiga berturut-turut tanpa kebobolan gol, yang menunjukkan kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat,” tulis Bernardo Tavares di Instagram.

Di laga kemenangan melawan PSBS Biak, Tavares juga merayakan hari ulang tahun ke-46. Dia merayakan di Gelora Bung Tomo setelah membawa Persebaya meraih tiga poin.

Pelatih asal Portugal tersebut merasa terkesan setelah hari ulang tahunnya dirayakan. Tavares mengucapkan terima kasih untuk semua yang ikut merayakan momen berharga dalam hidupnya tersebut.

”Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus karena telah menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk saya di stadion. Itu adalah momen yang sangat berkesan bagi saya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih!” tulis pesan Tavares.

Di akhir laga saat melawan PSBS, para pemain Persebaya merayakan ulang tahun Tavares. Mereka menyiram air ke pelatih berkepala plontos tersebut sebagai bentuk selebrasi.

Tangan dingin Tavares mulai membuahkan hasil setelah menjalani 15 pertandingan. Sebelum berhasil meraih tiga kemenangan beruntun, Persebaya sempat mengalami dua kekalahan dari Persija Jakarta dan Madura United.