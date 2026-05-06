Cuma Bisa Dilakukan Mariano Peralta dan Tyronne Del Pino! Dobel Digit Gol dan Assist di Super League Musim Ini

Pemain Borneo FC Mariano Peralta. (Dok. Instagram/@Borneofc)
JawaPos.com – Sampai pekan ke-31 Super League 2025-2026 hanya dua nama pemain yang bisa membuat dua digit pada dua kategori berbeda. Mereka sama baiknya untuk urusan mencetak gol serta memberikan umpan atau assist.
Ya, kedua pemain itu adalah Mariano Peralta (Borneo FC Samarinda) serta Tyronne Del Pino (Malut United).
Termasuk golnya ke gawang Persita Tangerang pada Selasa (5/5) malam, Peralta sudah menghasilkan 16 gol. Untuk kontribusi assist, pemain asal Argentina itu juga menorehkan 13 gol.
Kalau didetailkan maka dari 16 golnya itu hanya empat gol yang lahir dari penalti. Lalu dari ke-16 golnya itu kaki kanan menjadi senjata andalan Peralta. Sebanyak 11 gol lahir dari kaki kanan. Lalu lima lainnya tercipta dari kaki kiri.
Torehan 16 gol oleh Peralta musim ini jelas melampaui capaiannya musim lalu. Pada musim 2024-2025 yang merupakan musim perdananya di kompetisi Indonesia, pemain 28 tahun itu menghasilkan 10 gol.
“Saya tidak berfokus kepada pencapaian pribadi. Saya lebih memikirkan hasil tim kami,” kata Peralta dikutip dari situs resmi liga.
Sedangkan pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menekankan pentingnya tidak cepat puas. Lefundes ingin anak asuhnya menjaga fokus sepanjang laga musim ini.
“Kalau ada masalah kecil, lupakan semuanya saat masuk lapangan. Ada target besar yang harus dicapai,” kata Lefundes dalam situs resmi liga.
Sementara Del Pino, untuk urusan produktivitas maka eks pemain Persib Bandung itu mencetak 10 gol. Lantas untuk urusan umpan gol, Del Pino menghasilkan 12 assist.
Tidak seperti Peralta yang banyak menghasilkan gol lewat kaki kanan maka Tyronne punya kebiasaan yang berbeda. Pemain 35 tahun itu lebih bervariasi. Artinya selain kaki, maka kepala juga jadi andalan Tyronne bikin gol.
