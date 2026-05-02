Bruno Moreira Dicadangkan, Ernando Ari Hilang dari DSP! Ini Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya Hadapi PSBS Biak

Ernando Ari menghilang dari DSP Persebaya Surabaya jelang menghadapi PSBS Biak di Stadion GBT, Sabtu (2/5) sore. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya membuat kejutan dalam daftar susunan pemain saat menjamu PSBS Biak di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Nama Bruno Moreira yang biasa jadi andalan justru duduk di bangku cadangan, sementara Ernando Ari bahkan tak masuk daftar susunan pemain (DSP).
Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore, menjadi momen penting bagi Persebaya Surabaya menjaga konsistensi. Namun, keputusan komposisi pemain justru memantik tanda tanya besar di kalangan suporter.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, sebelumnya sudah memberi sinyal agar timnya tidak lengah menghadapi PSBS Biak. Ia menegaskan pentingnya menjaga rasa hormat kepada lawan yang sedang dalam tekanan.
“Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.
PSBS Biak yang dijuluki Badai Pasifik memang tengah terseok di papan bawah klasemen. Mereka baru mencatat empat kemenangan sepanjang musim, namun tetap menunjukkan daya juang di setiap laga.
Situasi tersebut justru dianggap Tavares sebagai potensi ancaman tersembunyi. Tim yang tanpa tekanan kerap tampil lebih berani dan sulit diprediksi di lapangan.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya memilih menurunkan Andhika Ramadhani di posisi penjaga gawang. Absennya Ernando Ari tentu menjadi sorotan, mengingat perannya selama ini cukup vital di bawah mistar.
Untuk lini belakang, Tavares mengandalkan kombinasi Jefferson Silva, Risto Mitrevski, Gustavo Fernandes, dan Arief Catur. Komposisi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan membangun serangan.
Di sektor tengah, Toni Firmansyah, Fransisco Rivera yang juga dipercaya sebagai kapten, serta Milos Raickovic menjadi motor permainan. Ketiganya diharapkan mampu mengontrol tempo dan mendistribusikan bola dengan baik.
