Jangan Ketinggalan! Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSBS Biak, Misi Mustahil Badai Pasifik di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali menghadapi ujian penting saat menjamu PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-31 Super League 2025/2026, Sabtu (2/5). Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo ini menjadi momentum krusial bagi tuan rumah untuk mengamankan poin penuh di depan ribuan pendukungnya.

Kick off pertandingan dijadwalkan pukul 15.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar serta layanan live streaming Vidio. Antusiasme suporter diprediksi memuncak mengingat performa Persebaya Surabaya yang tengah menanjak dalam beberapa laga terakhir.

Green Force datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Mereka sukses melibas Arema FC dengan skor telak 4-0 dan mengalahkan Malut United 2-0 dalam performa yang menunjukkan soliditas lini belakang dan tajamnya serangan.

Situasi kontras justru dialami PSBS Biak yang kini berada di ujung tanduk. Badai Pasifik tercatat selalu kalah dalam delapan pertandingan terakhir dan kini hanya tinggal selangkah menuju degradasi jika kembali gagal meraih poin.

Tekanan besar jelas berada di kubu tim tamu yang harus menghadapi kenyataan pahit musim ini. Namun, kondisi tanpa beban justru bisa menjadi senjata tak terduga bagi PSBS Biak untuk memberikan kejutan di laga ini.

Persebaya Surabaya tetap tidak ingin lengah meskipun unggul secara kualitas dan performa. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan pentingnya menjaga fokus dan menghormati lawan yang sedang dalam kondisi sulit.

”Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujar Bernardo Tavares dalam sesi konferensi pers.

Secara komposisi tim, Persebaya Surabaya diprediksi tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1. Andhika Ramadhani kemungkinan besar kembali dipercaya di bawah mistar dengan lini belakang diperkuat Risto Mitrevski dan Leo Lelis.