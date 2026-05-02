Rekor Pertemuan Persebaya vs PSBS, Jaminan Bikin Senyum Bonek di GBT? 

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (2/5) sore. Bonek selaku suporter setia Green Force pun disajikan rekor mentereng menghadapi wakil Papua tersebut.

Pertemuan antara Persebaya kontra PSBS telah dilakukan sebanyak tiga kali. Hasilnya, Persebaya belum terkalahkan dengan dua kemenangan dan sekali imbang. Itu menandakan dominasi skuad kebanggaan Bonek jelang pertandingan pekan ke-31 di GBT.

Rekor Pertemuan Terakhir 15/2/2025 (Liga 1): Persebaya 1-0 PSBS Biak

24/10/2025 (Liga 1): PSBS Biak 0-0 Persebaya

22/9/2024 (Liga 1): PSBS Biak 0-1 Persebaya

Fakta itu bisa menjadi indikasi betapa kuatnya Persebaya kontra PSBS, apalagi Green Force akan bermain di hadapan ribuan Bonek di Stadion GBT.

Walau begitu, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya tak terlena saat menjalani pertandingan, terlebih saat menghadapi PSBS yang kini tercecer di dasar klasemen sementara Super League musim ini.

Menurut pelatih asal Portugal itu, permainan nothing to lose yang diterapkan PSBS bisa menjadi bumerang bagi Persebaya, meski bermain di kandang sendiri.

Karena itu, Persebaya telah merancang komposisi pemain terbaik walau belum mau membocorkan secara detail.

Yang jelas, mantan pelatih PSM Makassar itu bertekad kembali melanjutkan tren positif setelah menang meyakinkan atas Arema FC, 4-0, di pekan ke-30.