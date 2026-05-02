Susunan Pemain Terbaik Super League Pekan 30, Bintang Persebaya Surabaya Wajib Lanjutkan!

JawaPos.com - Sebelum menjalani pekan ke-31 Super League 2025/2026, kita bisa mengulik sejenak para pemain yang masuk kategori terbaik atau pemain yang berhak masuk starting eleven terbaik versi Transfermarkt.

Dari susunan 11 pemain terbaik, terdapat sejumlah klub mulai Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Borneo FC, Dewa United, Malut United, Bali United, hingga Persita Tangerang yang mengutus pemainnya.

Di kubu Persija, terdapat dua pemain yakni Jean Mota dan Dony Tri. Sementara Persebaya mengutus Francisco Rivera dan Jefferson. Keduanya memang tampil apik saat menang atas Arema FC, 4-0.

Sementara Borneo FC memiliki Mariano Peralta, dan Persib memiliki Adam Alis. Bahkan, Bojan Hodak ditahbiskan sebagai pelatih terbaik.

Sementara Malut United mengutus dua pemain, yakni David da Silva dan Yakob Sayuri. Sedangkan Dewa United beruntung memiliki Sonny Steven, dan Bali United mengutus Arjuna. Dan, terakhir adalah bek andalan Persita Kozubaev.

Performa impresif mereka diharapkan terus konsisten, terutama saat menjalani pekan ke-31.

Susunan pemain terbaik pekan ke-30 versi Transfermarkt itu tentu memotivasi pemain lain, termasuk gelandang muda Persebaya, Toni Firmansyah.

Tak dipungkiri bahwa Toni terus menunjukkan progres menjanjikan, bahkan Pelatih Bernardo Tavares memberikan pujian kepadanya.