Prediksi Persebaya Surabaya vs PSBS Biak, Meredam Ego di Stadion GBT

Toni Firmansyah saat diberikan arahan oleh Francisco Rivera saat latihan Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya berada dalam posisi menguntungkan jelang laga pekan ke-31 Super League 2025/2026. Tim berjuluk Green Force itu akan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5) sore.
Namun, pelatih Bernardo Tavares justru memilih meredam euforia dan menekankan pentingnya kewaspadaan. Setelah dua kemenangan besar tanpa kebobolan menjadi bekal berharga bagi tim. Saat ini tim kebanggaan Bonek menempati posisi kelima klasemen sementara dengan perolehan 48 poin.
“Jadi, kami tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Kemarin kami melakukan pemulihan dan latihan resmi,” kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu.
Untuk itu, dia menegaskan kemenangan telak sebelumnya tidak boleh membuat tim lengah. Justru, kondisi tersebut bisa menjadi jebakan jika pemain kehilangan fokus.
Meski lawan berada di dasar klasemen, dia menolak anggapan pertandingan akan berjalan mudah.
“Jika kita menganalisis tim lawan, kita harus rendah hati untuk melihat tim lawan bukan sebagai tim yang berada di posisi terakhir liga,” kata Bernardo Tavares.
Menurutnya, PSBS tetap memiliki kualitas dan motivasi tinggi untuk bangkit. Apalagi, mereka sempat menunjukkan perlawanan solid di laga sebelumnya melawan Malut United.
Dia pun mengingatkan Francisco Rivera dkk untuk tetap berpegang pada rencana permainan dan menjaga konsistensi sepanjang laga.
“Kami harus berpikir bahwa kita bermain melawan tim yang bagus dan kita harus melanjutkan rencana kita,” pungkasnya.
