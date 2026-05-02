The Three Musketeers Persebaya Surabaya! Andhika Ramadhani, Risto Mitrevski , Gustavo Fernandes Siap Bungkam PSBS Biak

JawaPos.com — Persebaya Surabaya punya “The Three Musketeers” baru yang siap jadi tumpuan saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka adalah Andhika Ramadhani, Risto Mitrevski, dan Gustavo Fernandes yang menjelma menjadi tembok kokoh di lini belakang Green Force.

Tiga nama ini bukan sekadar pelengkap di sektor pertahanan, melainkan fondasi utama yang menjaga stabilitas permainan tim.

Konsistensi mereka dalam dua laga terakhir menjadi sinyal kuat Persebaya Surabaya tengah menemukan keseimbangan ideal.

Menariknya, ketiganya tampil nyaris tanpa cela dalam dua pertandingan terakhir. Catatan 10 penyelamatan, bermain penuh 90 menit di setiap laga, serta dua clean sheets jadi bukti konkret kontribusi mereka.

Performa tersebut bukan hanya soal angka, tetapi juga menunjukkan chemistry yang semakin solid di lini belakang. Koordinasi antara kiper dan dua bek tengah ini membuat lawan kesulitan menembus pertahanan Persebaya Surabaya.

Di tengah tren positif ini, pelatih Bernardo Tavares tetap memilih merendah. Ia mengingatkan para pemainnya untuk tidak terlena saat menghadapi PSBS Biak yang datang tanpa tekanan.

“Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.

Laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 ini memang jadi momen penting bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga konsistensi.