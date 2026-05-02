Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Bonek Siap Rayakan Pesta Gol di GBT

Persebaya Surabaya berpeluang besar meraih kemenangan saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpeluang meraih poin penuh saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League, Sabtu (2/5/2026) di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga Persebaya Surabaya vs PSBS Biak dimainkan mulai pukul 15.30 WIB, live di Indosiar dan Vidio.
Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi membara sejak siang hari. Bonek sudah menyiapkan diri untuk menyambut potensi pesta gol tim kebanggaan mereka di kandang sendiri.
Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Green Force sukses menghajar Arema FC 4-0 dan menundukkan Malut United dengan skor 2-0.
Dua hasil impresif itu jadi sinyal kuat kebangkitan tim racikan Bernardo Tavares. Performa solid di lini belakang dan tajamnya serangan membuat Persebaya Surabaya semakin sulit dibendung.
Di sisi lain, PSBS Biak datang dengan kondisi yang jauh dari ideal. Badai Pasifik kini berada di ambang degradasi dan harus menghadapi tekanan besar di laga ini.
Jika kembali menelan kekalahan, PSBS Biak dipastikan turun kasta. Situasi makin pelik karena mereka selalu kalah dalam delapan pertandingan terakhir yang dijalani.
Meski di atas kertas lebih unggul, Persebaya Surabaya tidak ingin terlena. Bernardo Tavares secara tegas meminta anak asuhnya tetap fokus dan tidak meremehkan lawan.
“Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.
Peringatan itu bukan tanpa alasan karena tim yang tertekan sering kali tampil di luar dugaan. PSBS Biak bisa saja bermain lepas dan memberi kejutan di Stadion Gelora Bung Tomo.
