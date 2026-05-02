Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 17.28 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Bonek Siap Rayakan Pesta Gol di GBT

Persebaya Surabaya berpeluang besar meraih kemenangan saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpeluang meraih poin penuh saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League, Sabtu (2/5/2026) di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga Persebaya Surabaya vs PSBS Biak dimainkan mulai pukul 15.30 WIB, live di Indosiar dan Vidio.

Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi membara sejak siang hari. Bonek sudah menyiapkan diri untuk menyambut potensi pesta gol tim kebanggaan mereka di kandang sendiri.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Green Force sukses menghajar Arema FC 4-0 dan menundukkan Malut United dengan skor 2-0.

Dua hasil impresif itu jadi sinyal kuat kebangkitan tim racikan Bernardo Tavares. Performa solid di lini belakang dan tajamnya serangan membuat Persebaya Surabaya semakin sulit dibendung.

Di sisi lain, PSBS Biak datang dengan kondisi yang jauh dari ideal. Badai Pasifik kini berada di ambang degradasi dan harus menghadapi tekanan besar di laga ini.

Jika kembali menelan kekalahan, PSBS Biak dipastikan turun kasta. Situasi makin pelik karena mereka selalu kalah dalam delapan pertandingan terakhir yang dijalani.

Meski di atas kertas lebih unggul, Persebaya Surabaya tidak ingin terlena. Bernardo Tavares secara tegas meminta anak asuhnya tetap fokus dan tidak meremehkan lawan.

“Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.

Peringatan itu bukan tanpa alasan karena tim yang tertekan sering kali tampil di luar dugaan. PSBS Biak bisa saja bermain lepas dan memberi kejutan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

Jumat, 1 Mei 2026 | 03.11 WIB

Cetak Gol Debut Saat Persebaya Surabaya Bantai Arema FC 4-0, Jefferson Silva Kirim Pesan untuk Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Gol Debut Saat Persebaya Surabaya Bantai Arema FC 4-0, Jefferson Silva Kirim Pesan untuk Bonek

Kamis, 30 April 2026 | 00.36 WIB

Usai Libas Arema FC, Bernardo Tavares Minta Bonek Penuhi GBT Saat Lawan PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Libas Arema FC, Bernardo Tavares Minta Bonek Penuhi GBT Saat Lawan PSBS Biak

Rabu, 29 April 2026 | 22.45 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore