4 Fakta Unik Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Green Force Cetak 8 Gol, Badai Pasifik Kalah 8 Laga Beruntun

Duel Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi berlangsung timpang melihat tren kedua tim. (PSBS)
JawaPos.com–Empat fakta unik mengiringi duel Persebaya Surabaya vs PSBS Biak pada laga super league di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5). Data ini bukan sekadar angka, tapi jadi gambaran kontras antara tim yang sedang menanjak dan tim yang terpuruk.
Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak total 8 gol dalam lima laga terakhir super league. Sementara PSBS Biak justru hanya mampu mencetak dua gol dalam periode yang sama, memperlihatkan jurang performa yang cukup mencolok.
Fakta pertama, lini serang Persebaya Surabaya sedang panas. Dalam lima pertandingan terakhir pertandingan super league, Green Force sukses mencetak delapan gol yang menunjukkan efektivitas serangan mulai kembali ke bentuk terbaiknya.
Fakta kedua, Persebaya Surabaya punya kebiasaan mengamuk di babak kedua. Saat melawan Arema FC, empat gol tercipta setelah turun minum, lalu dua gol ke gawang Malut United juga lahir di babak kedua.
Bahkan saat kalah dari Madura United, satu-satunya gol Persebaya Surabaya juga terjadi di babak kedua. Hal ini menegaskan stamina dan intensitas permainan mereka meningkat signifikan setelah jeda.
Sebaliknya, fakta ketiga menunjukkan betapa tumpulnya PSBS Biak. Dalam lima laga terakhir, mereka hanya mampu mencetak dua gol, angka yang sangat minim untuk ukuran kompetisi seketat Super League.
Fakta keempat sekaligus yang paling mencolok adalah tren negatif PSBS Biak. Mereka menelan delapan kekalahan beruntun, termasuk tiga kekalahan telak yang memperlihatkan rapuhnya lini pertahanan.
Kekalahan 0-7 dari Malut United jadi pukulan paling menyakitkan. Disusul kekalahan 1-5 dari Borneo dan 1-6 dari Bali United, yang semuanya memperlihatkan satu pola: kebobolan banyak gol di babak kedua.
Data menunjukkan tujuh gol dari Malut United tercipta di babak kedua. Lalu tiga gol dari Borneo dan empat gol dari Bali United juga lahir setelah jeda, menandakan stamina PSBS Biak menjadi masalah serius.
