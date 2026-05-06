Bonek Nggak Boleh Masuk Manahan! Laga Panas Persis Solo vs Persebaya Surabaya Tanpa Suporter Tamu

Ribuan Bonek memadati Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 20252026. (Persebaya)
JawaPos.com — Panitia pelaksana Persis Solo resmi melarang kehadiran Bonek dalam laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 antara Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026), akibat sanksi disiplin dan keterbatasan kapasitas stadion yang berdampak langsung pada akses suporter tamu.
Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi bernomor 0112/SH/PSS/V/2026 yang dikirim kepada manajemen Persebaya Surabaya. Dampaknya jelas, ribuan Bonek tidak bisa memberikan dukungan langsung dalam laga krusial tersebut.
Larangan ini muncul karena Persis Solo sedang menjalani sanksi dari Komite Disiplin yang berdampak pada penutupan sejumlah tribun di Stadion Manahan. Akibatnya, kapasitas stadion berkurang signifikan dan tidak memungkinkan kehadiran suporter tim tamu.
Dalam surat resmi, manajemen Persis Solo menyebut, “Persis Solo saat ini sedang menjalani sanksi Komite Disiplin yang menyebabkan penutupan beberapa sektor tribun. Kapasitas stadion menjadi sangat terbatas.” Kondisi ini menjadi alasan utama pembatasan akses penonton.
Selain itu, regulasi kompetisi juga mempertegas larangan tersebut. Dalam poin kedua surat disebutkan, “Merujuk pada regulasi BRI Super League, suporter tim tamu (Bonek Mania) dilarang hadir di Stadion Manahan.”
Panpel Persis Solo memastikan pengawasan akan dilakukan secara ketat selama pertandingan berlangsung. Pemeriksaan identitas penonton akan dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah suporter tamu masuk.
Dalam pernyataan resminya ditegaskan, “Pihak keamanan akan melakukan pemeriksaan ketat. Penonton yang terindikasi suporter tamu atau bersikap tidak kooperatif akan ditolak masuk atau dikeluarkan dari area stadion.” Ini menunjukkan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran aturan.
Langkah ini diambil bukan hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga menjaga keamanan pertandingan. Mengingat rivalitas dan potensi gesekan antar suporter, keputusan ini dinilai sebagai langkah preventif.
Manajemen Persis Solo juga meminta kerja sama dari Persebaya Surabaya untuk menyampaikan imbauan kepada Bonek. Tujuannya agar tidak ada suporter yang tetap nekat datang ke Solo.
