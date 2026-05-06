Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.49 WIB

Cinta Nelson Alom ke Persebaya Surabaya Tak Pernah Padam! Pesan Harunya Bikin Bonek dan Bonita MerindingTersentuh

Aksi Nelson Alom (kiri) dan Bruno Moreira saat Persebaya Surabaya lawan PSBS Biak. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Nelson Alom menyampaikan pesan penuh emosi kepada Bonek di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, usai laga PSBS Biak kontra Persebaya Surabaya yang berakhir telak 0-4, Sabtu (2/5/2026). Mantan gelandang Green Force itu mengaku tetap merasakan ikatan kuat dengan Kota Pahlawan meski kini datang sebagai lawan.

Atmosfer pertandingan tak hanya menyajikan dominasi tuan rumah, tetapi juga menghadirkan momen emosional dari sosok yang pernah menjadi bagian penting Persebaya Surabaya.

Di tengah kekalahan timnya, Nelson justru mencuri perhatian lewat ungkapan hati yang tulus.

Apa Isi Pesan Haru Nelson Alom untuk Bonek?

Nelson Alom secara terbuka mengungkapkan rasa rindunya terhadap Surabaya dan Bonek setelah kembali menginjakkan kaki di Stadion Gelora Bung Tomo.

Ia menegaskan pengalaman tersebut tetap spesial meski kini berseragam PSBS Biak.

“Kemarin kita away ke Surabaya, senang rasanya bertanding kembali di Stadion Gelora Bung Tomo, stadion kebanggaan masyarakat Surabaya. Walaupun kali ini sebagai lawan, saya dan rekan-rekan saya disambut dengan hangat dan penuh respek,” ucap Nelson.

Pernyataan itu menjadi bukti hubungan emosional yang masih terjalin kuat antara pemain asal Papua tersebut dengan pendukung Persebaya Surabaya.

Bahkan dalam situasi kalah, ia tetap merasakan atmosfer yang berbeda dibanding stadion lain.

“Main dikelilingi Bonek dan Bonita euforia dan suasananya selalu berbeda dan penuh warna. Senang rasanya bisa pulang sejenak ke Kota Pahlawan. Salam satu nyali, Wani!” lanjutnya dengan penuh semangat.

Bagaimana Jalannya Laga Persebaya Surabaya vs PSBS Biak?

Persebaya Surabaya tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak.

