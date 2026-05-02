Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Sebut PSBS Tetap Berbahaya

JawaPos.com–Persebaya Surabaya akan bertanding melawan PSBS Biak pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5). Pelatih Bernardo Tavares menilai PSBS Biak tetap menjadi tim yang berbahaya.

”Persebaya baru saja meraih kemenangan bagus. Tapi laga lawan PSBS ini pertandingan tetap berbahaya. Meski lawan datang dengan hasil buruk, mereka tetap tim yang bagus dan memiliki peluang-peluang yang oke,” kata Tavares dilansir dari Antara.

Bernardo Tavares merujuk pada kemenangan 4-0 Persebaya dalam laga tandang kontra Arema FC, yang diungsikan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Selasa (28/4). Sedangkan PSBS pada hari yang sama luluh lantak 0-7 saat menjamu Malut United.

Menurut pelatih asal Portugal itu hasil kontras kedua tim di laga sebelumnya bisa menjadi jebakan jika tidak disikapi dengan baik oleh para pemain. Dia juga meminta para pemain Persebaya tidak menjadikan posisi PSBS di dasar klasemen sementara sebagai tolok ukur kekuatan lawan.

Tavares menegaskan Green Force harus melihat PSBS sebagai tim yang ingin bangkit, bukan sekadar tim di posisi terakhir. Sebab, PSBS Biak memiliki harga diri dan akan bermain dengan intensitas tinggi serta fokus penuh.

Bahkan, kata dia, PSBS Biak berpotensi tampil tanpa tekanan dan justru bisa menyulitkan Persebaya sepanjang pertandingan.

Baca Juga:Persik Fokus Pemulihan Pemain Jelang Hadapi Arema

”Mereka tidak akan merasa rugi apa pun dan akan bermain tanpa tekanan. Kami tidak boleh lengah karena apa yang kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu di pertandingan,” ujar Bernardo Tavares.

Terlebih lagi, PSBS sebetulnya dihadapkan beban wajib menang jika ingin tetap berkiprah di kasta tertinggi musim depan. Mereka kini terpaut sebelas poin dari zona aman dengan musim hanya menyisakan empat pertandingan.