Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Simak Duel Pemain Kunci dan Head to Head

Francisco Rivera jadi andalan Persebaya saat lawan PSBS Biak. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi PSBS Biak di Super League pekan ke-31. Laga tersebut bakal dimainkan di Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5) pukul 15.30 WIB.
Duel pemain kunci akan mempertemukan Francisco Rivera dari Persebaya Surabaya. Sementara PSBS Biak bakal mengandalkan Luquinhas.
Francisco Rivera sedang dalam kepercayaan diri tinggi menghadapi laga besok sore. Sebelum laga melawan PSBS Biak, dia berhasil mencetak brace di laga penuh gengsi melawan Arema FC.
Secara individu, Francisco Rivera bermain sangat apik di laga melawan Arema FC. Melansir laman I League, pemain asal Meksiko tersebut menciptakan tiga tendangan ke arah gawang, satu assist, dan dua kreasi peluang.
Pertahanan PSBS Biak harus waspada dengan pergerakan Rivera yang bisa memulai serangan dan mencetak gol. Apalagi, motivasi bertambah bagi pemain 31 tahun tersebut yang belum menjebol gawang Badai Pasifik selama jadi pemain Persebaya.
Di sisi PSBS Biak, Luquinhas akan diandalkan di sisi penyerangan. Meski timnya sedang terseok-seok di papan bawah, dia tetap menunjukkan produktivitas gol dengan koleksi enam gol dan enam assist.
Pada saat PSBS dilumat Malut United dengan skor 0-7, Luquinhas tetap menunjukkan performa yang baik. Pemain asal Brasil tersebut sempat memiliki satu tendangan ke arah gawang dan dua kreasi peluang.
Lini belakang Persebaya perlu mewaspadai pergerakan Luquinhas yang sering bergerak dari sisi kiri penyerangan. Jika tidak, pemain 29 tahun itu bakal melepaskan tendangan keras ke arah gawang.
Di sisi lain, secara head to head, Persebaya selalu berhasil mengalahkan PSBS. Melansir Transfermarkt, Green Force memenangkan dua pertandingan dan satu hasil imbang.
Persebaya juga tidak pernah pesta gol saat bertemu PSBS. Pada dua kemenangan di tahun 2024 dan 2025, skor 1-0 selalu didapatkan tim kebanggaan Bonek tersebut.
